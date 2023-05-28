印外长称印度面临来自中国“非常复杂的挑战”

印度/中国

印度外交部长苏杰生周六在西部的艾哈迈达巴德向阿南特国立大学的学生发表了题为“莫迪的印度：一个崛起的大国”的演讲。苏杰生说，印度面临来自中国的“非常复杂的挑战”，莫迪政府已采取措施确保不会遭到单方面改变边境地区的现状。

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据《印度人报》报道，印度外长苏杰生（S. Jaishankar）说，如果印中之间的和平与安宁受到干扰，两国之间的关系将不会不受到影响。

苏杰生表示，过去三年中，这一挑战在边境地区“非常明显”。苏杰生并说，印中两国必须在双边关系中找到一个平衡点，但不能按照对方的条件。

苏杰生称，“当我谈到大国时，我们当然面临来自中国的特殊挑战。这个挑战是一个非常复杂的挑战，但在过去三年中，它在边境地区尤为明显。” 苏杰生称，“显然需要作出回应，印度政府已经作出了这些回应。其中很多是为了确保不会被试图单方面改变边境地区的现状。”

这位印度外长说，两国将不得不找到某种平衡，印度历届政府都以自己的方式试图找到平衡。他说：“但这种平衡不能取决于另一方的条件。那么它就不是平衡。必须有一些相互的东西。”

苏杰生表示，相互尊重、敏感和利益必须成为这种关系的基础。苏杰生称，“如果你不尊重我，如果你对我的关切不敏感，如果你无视我的利益，我们怎么能长期相处呢？” 他并称，如果印度看到尊重、敏感和认可，它就会想到与中国更好的关系。

苏杰生称，“但如果我们不这样做，我认为我们需要站起来维护我们的权利，我们需要坚定地主张反对。而不幸的是，目前的情况就是如此。”

苏杰生还谈及印度与邻国关系。他说，孟加拉国、尼泊尔和不丹等一直是与印度关系密切的邻国，如今通过公路、铁路、水路和电网与印度更好联系在一起。他说：“如今，邻国对印度的联系和看法已经发生了变化，没有什么比去年斯里兰卡经历了一场非常严重的经济危机时发生的事情更能说明这一点。”

这位印度外长说：“实际上，我们以前所未有的方式向前迈进了一步。我们为斯里兰卡所做的比国际货币基金组织为斯里兰卡所做的要更多。”

苏杰生称，“当我谈到周边地区时，我认为我们的印太地区的一个巨大变化......从战略上讲，那里发生的事情让我们非常关注。同时，还有其他巨大的变化正在发生，这些变化包括中国的崛起，这在某种程度上包括美国如何对自己的承诺变得更加谨慎。”

四方安全对话国家当今正在讨论海上合作、基础设施互联互通、5G网络和疫苗等问题。苏杰生说，印度还与西部的一些国家互动，例如以色列、美国和阿联酋。

据苏杰生称，“在莫迪总理的领导下，我们不仅考虑未来，甚至没有考虑下一个任期。我们真正考虑的是超越未来。在许多方面，毫不夸张地说，我们今天正在为全球足迹奠定基础。”

苏杰生还表示，印度的崛起在世界上具有非常特殊的意义，唯一可以与之相比的是中国的崛起。

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