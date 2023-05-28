莫迪为新国会大楼主持落成典礼 反对派抵制

新议会

亚洲 – 5月28日，印度总理莫迪（ Narendra Modi ）为宏伟的新国会大楼主持落成典礼。反对人士质疑选择的日期。5月28日这一天是“右翼极端主义”创始人维纳亚克·达莫德尔·萨瓦卡 (Vinayak Damodar Savarkar）诞辰日。他是杀害印度国父圣雄甘地（ Mahatma Gandhi ）凶手的导师。

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反对者表示，莫迪揭幕的新国会大厦跟旧址比失去了灵魂。19个反对党代表对法新社记者表示，法律几乎没有经过辩论就获得通过了，反对派的议员或被取消资格、停职；或让他们缄默不语。

还有一些反对党表示抵制。他们说，由莫迪、而非印度总统慕尔穆（ Draupadi Murmu ）来主持典礼，是“莫大侮辱”。

在莫迪出任总理后，印度所有的带有殖民主义色彩的标志正在被改变，新国会大厦就是一例。莫迪在落成典礼上表示，印度不仅是一个民主国家，还是民主的发祥地。

这栋新国会大楼据报斥资 1.45 亿美元兴建。

新国会的下议院将有 888 个席位，远超过目前最多所能达到的 550 席，表明当局计划大幅扩增席次。

莫迪长期寻求消除英国统治的痕迹，而这座宏伟的新立法机构，毗邻由英国建筑师鲁琴斯（ Edwin Lutyens ）和贝克（ Herbert Baker ）设计、殖民时期兴建的旧国会。

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