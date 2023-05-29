路透社：韩国成为世界最大军火商之一的竞赛内幕

韩国军售雄心

路透社首尔消息称，韩国正通过其史上最大的一笔即与波兰达成的一笔高达 137 亿美元的军火交易，为跃升全球军售大国奠定基石。韩波两国的军火公司也都希望这将满足欧洲未来对武器的需求。

波兰2022年与韩国交易的K9自走炮，2023年3月于演习中上场。

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路透社援引韩国国防部指出，随西方国家急于军援乌克兰，以及朝鲜、台海、南海等区域紧张升级，韩国的军售从2021年的72.5亿美元跃升至2022年的超过170亿美元。

路透社指出，韩国去年与北约重要成员波兰的军火交易，包括数百套Chunmoo多管火箭、K2战车、K9自走炮和FA-50战机。这笔军售的价值和武器数量，就算放在全球几大军火大国中来看，也相当耀眼。

据韩国和波兰官员表示，两国的伙伴关系有助他们夺下乌克兰战争以外的欧洲武器市场。首尔能比其他国家更快提供高质量武器，华沙则提供制造能力与进入欧洲的销售管道。

路透社采访了13名包括直接参与交易人士在内的公司主管和政府官员，他们说这笔交易经由公开与私人的国际伙伴关系和财团拓展版图，为韩国实现晋身全球最大武器供货商之一的雄心打好基础。

参与波兰交易的韩华航天（Hanwha AeroSpace）一名负责人吴桂焕（Oh Kyeahwan，音译）说：“捷克、罗马尼亚、斯洛伐克、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛等国以往只考虑在欧洲买国防产品，但现在更多人知道，可以用低廉的价格向韩国公司购买并快速拿到货。”

韩国的军工企业都不揭露武器单价，且通常武器必须同支持军车和零配件一起出售。

路透社提到NH Research & Securities公司的研究显示，韩华航天在全球自走炮市场有55%市占率，加上波兰这笔交易后，估计提高至68%。

波兰国企「波兰军备集团」（PGZ）主管科摩列克（Lukasz Komorek）表示，这笔军火交易牵成韩国与波兰公司能连手，以生产武器、维修战机和为日后军售其他欧洲国家建立架构。

首尔与华沙两地的官员表示，这将包含让波兰取得许可制造韩国军备。目前计划是售予波兰820辆战车里的500辆及672辆自走炮中的300辆，从2026年开始将在波兰的工厂生产。

不过，英国咨询研究机构Agency Partners LLP的航天与国防分析师杜沙（Sash Tusa）对路透社表示，虽然韩、波国防产业关系良好，长期的计划恐仍有障碍，像政治风向改变可能降低自走炮和战车等武器需求。

杜沙还说，就算生产和需求保持稳定，欧洲国家也可能希望比照波兰的模式与韩国做生意，也就是能创造就业机会并振兴产业的共同生产协议。

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