朝鲜证实六月发射间谍卫星 日本怀疑是变相导弹

朝鲜半岛

朝鲜周二（5月30号）证实，将在6月发射一颗军事间谍卫星，以 "对抗美国的危险军事行动"。日本怀疑这是一次变相的导弹发射，韩国驳斥朝鲜所谓为应对韩美军事威胁将行使自卫权发射军事侦察卫星的说法。

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朝军二把手、朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲当天通过朝中社发布题为“增强自卫能力”的文章称，朝鲜将于6月发射“军事侦察卫星1号”并测试多种侦察工具，他也提及朝鲜装备更多侦察手段的必要性。这位官员指出，发射侦察卫星的目的是 "对抗美国及其附庸的危险军事行动"，他指责美国 "在朝鲜半岛及其周边地区进行敌对的空中间谍活动"。

日本曾在周一宣布，它已被朝鲜告知即将发射卫星，日本政府认为这一项目隐藏着弹道导弹的发射。

据东京方面称，平壤通知日本海岸警卫队将在5月31日至6月11日期间发射一枚火箭。预计发射器将降落在黄海、东中国海和菲律宾吕宋岛东部之间的某个区域，这些地方通常被指定为火箭碎片或分离器的落点。

日本首相岸田文雄周一表示，"即使它被描述为一颗卫星，使用弹道导弹技术进行发射也将构成对联合国安理会决议的违反"，并威胁到民众的安全。日本防卫省已经发布命令，击落任何被证实在其领土上着陆或降落的弹道导弹，并表示已为此部署SM-3和爱国者PAC-3拦截导弹。

违反联合国安全协议

韩国国防部也在一份声明中说："朝鲜所谓的 "卫星发射 "严重违反了联合国安理会禁止所有使用弹道导弹技术进行发射的决议，是一种明显的非法行为，不能以任何借口为之辩护。

韩国世宗研究所朝鲜研究中心主任郑成长告诉法新社，平壤的沟通策略包括向日本通报其未来的发射，但不向韩国通报，这可能与首尔和华盛顿周四在朝韩边境以南25公里处开始的大型联合演习有关。

此外，首尔 "在2月份的一份国防文件中把朝鲜描述为'敌人'。 最近几周，首尔和东京一直在努力使其长期紧张的关系升温，特别是通过在面对朝鲜的军事威胁时进行更多合作。

但岸田文雄周一重申，东京也对与平壤的会谈持开放态度，根据朝鲜一家官方媒体的报道，平壤似乎赞同与日本关系的和解方式，这对朝鲜来说是不寻常的立场。

首尔朝鲜研究大学教授杨武仁(Yang Moo-jin)告诉法新社 ，平壤 "通过援引美国和韩国之间的联合（军事）演习，为下一次发射军事侦察卫星辩解并使之合法化"。 据他说，虽然卫星和弹道导弹的用途不一样，但技术是相同的。 "如果朝鲜发射卫星，这将是对联合国安全决议的违反，这些决议禁止所有使用弹道导弹技术的发射。

开发侦察卫星是朝鲜领导人金正恩去年公布的平壤的关键国防项目之一。5月16日，金正恩参观了正在开发卫星的车间，并为其 "未来行动计划 "开了绿灯。

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