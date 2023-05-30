泽连斯基：“迫切希望”韩国提供防御性军援 首尔态度仍不明

乌克兰/韩国

据韩媒《朝鲜日报》周二报道，乌克兰总统泽连斯基受访时称，乌克兰“迫切希望”韩国提供防空系统等防御性军事装备，以抵御俄罗斯的攻击。他强调，这些装备“并不违背韩国的原则”。

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报道称，乌克兰总统泽连斯基呼吁韩国记取70多年前韩战的苦痛，希望首尔当局能在对空防御设备，以及空袭预警系统等非杀伤性武器提供支持，并强调这些装备“并不违背韩国的原则”。

泽连斯基在《朝鲜日报》今天刊出的专访表示：“请想想70多年前韩国迫切需要其他国家协助的时刻”，他指出，“当时为守护正义与自由，全世界向韩国伸出援手，才有了现在自由、民主、繁荣的韩国，现在的乌克兰处境就如同70年前的韩国，请记住这个事实。”

泽连斯基同时对韩国向乌克兰提供的人道支持表示感谢，但对于未进一步提供武器支持，因此他说：“我很清楚在提供武器上有许多限制，但我认为提供防御系统与保护战力系统的装备等并不违背韩国的原则。”

他续称，对空防御系统并非武器，纯粹只是防御装备，而对乌克兰的重建工作而言，“天空的盾牌”必不可缺，“我们非常迫切期盼韩国在这部分提供支持，还有能提前警示俄方空袭的预警系统”。

当《朝鲜日报》记者提到韩国政界对于支持乌克兰的正反意见争论时，泽连斯基先是沉默后回应说：“我认为韩国的一般人都很了解被侵略的感觉，也支持为了守护自己不断挣扎的乌克兰人，因为这是正义之事。” 他又说，“乌克兰做为一个国家，对韩国的立场非常明确，我们站在韩国这边。我与乌克兰都不会把韩国放在秤上衡量轻重，我们支持韩国、希望与韩国携手发展，也希望韩国国民能抱持与我们相同的立场。”

泽伦斯基认为，在战后重建过程中，韩国与乌克兰在安保防卫产业、尖端技术、网络、绿能等领域都有很多合作空间，结合乌克兰的资源与韩国的技术，相信在锂电池上也有发展机会。

传与美协议送炮弹援乌克兰韩国：报导不准确

上周，据《华尔街日报》24日报导，韩美正秘密协商，让首尔在保密协助的情况下，提供数十万枚炮弹给美国，再转送到乌克兰。不过，青瓦台隔天25日即否认了报导内容。

韩国国防部发言人全河奎表示说，“报导内容不准确，如同你们所知，国际社会正提供支持，以维持乌克兰和平和稳定，对抗俄罗斯的非法入侵。”

据悉，韩国国防部没有清楚说明报导不准确的部分，但表示政府会视乌克兰局势，采取适当措施；国家安保室则强调，没有直接或间接经由波兰向基辅运送武器。

另值得一提的是，泽连斯基就中国对俄罗斯的影响力也不以为然，他对《朝鲜日报》指出：“中国在外面表现出站在西方国家与俄罗斯之间的中立立场，但俄罗斯总统普京是怎么做的？中国国家主席习近平在（3月中俄峰会）会谈表示反对俄罗斯在领土外设置核武，结果才隔一周（俄罗斯）不就宣布要在白俄罗斯部署战术核武了吗？” 泽连斯基说，这表示俄罗斯连对自己的盟友都不诚实。

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