美日澳菲拟于本周在新加坡举行四国防长首次会谈

菲律宾/日本/美国

据共同社30日引述外交消息人士报导，美国、日本、澳大利亚和菲律宾拟借6月2日至4日即将在新加坡召开的第20届香格里拉对话会之机，举行四国防长的首次会谈。相关协调工作正在展开。

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这次四国防长会议将在日本、美国和澳大利亚各自加强与菲律宾的防务合作，同时彰显环太平洋的四国的协作。由美日澳菲四国防长参加的会谈将于本届香格里拉对话会间隙在新加坡举行。

报导称，四国防长可能会探讨如何加强四方安全合作，因为人们对北京在南中国海和东中国海日益增加的军事存在，这一中美紧张关系的来源之一的关注日益增加。

日本防卫大臣滨田靖一、美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）、澳大利亚副总理兼国防部长马尔斯（Richard Marles）和菲律宾国防部长加尔维斯（Carlito Galvez）将参加此次会议。

据消息人士称，防长们还肯定会就四国船只在南中国海进行联合海上巡航交换意见，该海域是世界上最繁忙的海上通道之一，目的是阻止那里的非法活动。

菲律宾海岸警卫队29日发布消息称，日本海上保安厅与美国海岸警卫队将首次同时派遣巡逻船赴菲律宾，由三国联合实施海上训练。训练将于6月1日至7日，在吕宋岛巴丹半岛以南海域实施。

此外，日美菲据报还计划设立一个涉及三国国家安全顾问的安全保障事务磋商机制。这四个国家之间的双边防务关系近来也得到加强，日本此前向菲律宾提供了巡逻船，还就出口防空雷达达成了共识。日菲两国都与中国就争议海域存在主权声索分歧。

今年2月访日的菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）在与首相岸田文雄的会谈中，确认让派遣日本自卫队救灾和实施人道主义支援的手续变得顺畅。此外，菲律宾还宣布向美军增开4个军事基地。

菲律宾和澳大利亚也讨论了在进行联合海上巡航的问题。5月18日，澳大利亚外长黄英贤（Penny Wong）在马尼拉表示，澳方将向菲律宾海岸警卫队提供监视无人机和其他高科技装备，并正在考虑是否参加在南中国海的联合巡航活动。

在新闻发布会上，当回答有关澳大利亚与美国和菲律宾加入联合巡航的前景问题时，黄英贤表示：“我们对与我们所有的伙伴合作行使航行和飞越自由持开放态度”。她补充说，“我们的部门正在讨论推进这项工作的最佳途径，我们希望在这方面与菲律宾继续合作”，但没有详细说明。

黄英贤补充说，澳大利亚希望“一个可预测的地区”，“主权得到尊重”。

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