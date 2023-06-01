美防长：与中方持续缺乏沟通可能导致事件失控

美国/中国/军事

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）6月1日在东京出席新闻发布会时表示，中方拒绝了由美方提出在本周新加坡香格里拉对话会期间举行两国防长会议的提议是“不幸的”，双方间持续缺乏沟通或将导致“一个可能非常、非常迅速地失去控制的事件”。

广告 继续浏览后续

奥斯汀在与日本防卫大臣滨田靖一出席联合新闻发布会时向媒体表示，“（你们）已经听我多次谈到拥有庞大、重要军事力量的国家，能够互相交流的重要性，以便能够管理危机，防止事情不必要地失去控制。”

奥斯汀说：“当我们看一下中国在本地区的国际空域和国际水道所做的一些事情，你们知道，对我们的飞机和我们盟国的飞机的挑衅性拦截，这是非常令人担忧的，我们希望他们会改变他们的行动。但是，既然他们还没有这样做，我担心，在某个时候，会有一个可能非常、非常迅速地失去控制的事件。”

奥斯汀补充说，将“欢迎任何机会”与中国军方领导人接触。美国国防部周一说，中方拒绝了美方提出的在本周末于新加坡举行的香格里拉对话会期间举行两国防长会议的邀请。五角大楼在一份声明中称，“美国国防部坚信在华盛顿和北京之间保持军方对军方的公开沟通渠道的重要性，以确保竞争不会转向冲突。”

美国印太司令部周二发表声明称，一架中国战斗机上周五在南中国海上空以“不专业”的方式拦截一架美军侦察机，并公布了相关视频。解放军南部战区新闻发言人周三反指“美方行径严重破坏地区和平稳定”，并要求美方切实约束海空一线兵力行动，“防止出现海空意外事件，否则由此引发的一切后果均由美方承担。”

据悉，滨田靖一周四在新闻发布会上向记者表示：“我认为防务部门应该在常规的基础上相互交流”。他还强调了与中方保持沟通的重要性。日本防卫省本月宣布，日中防务部门干部间的直通热线启用。滨田靖一与中国国防部长李尚福进行了通话。

该热线是旨在避免日本自卫队与中国军队在东海等地出现偶发性冲突等不测事态的相互通报机制“海空联络机制”的核心，3月底设置完毕。

据日本防卫省介绍，日美防长在周四的会谈上讨论了地区事务并重申了双方对维护基于规则的国际秩序和自由开放的印度-太平洋的决心。两国防长还对迄今为止在加强日美同盟方面取得的进展表示欢迎，并谈到在1月份的外长、防长“2+2”会谈上确认的威慑和应对的努力。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅