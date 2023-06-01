【视频】世界无烟日：吸烟在日本仍然是公共卫生面临的一项挑战

世界无烟日

5月31日是世界无烟日。二十年来，日本每天吸烟的人数从大约 25% 减少到了 16%。 但是烟草仍然是公共卫生面临的一项挑战，因为在日本每年有超过 十三万人死于烟草。 可是，反吸烟运动在这个岛国里仍然非常有限。

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02:02 在全球 13.37 亿吸烟者中，男性占 了82%。 Getty Images

在日本的酒吧里， 经常可以看到顾客边喝酒边抽烟。这没什么好惊讶的。在日本的某些餐厅酒吧里吸烟是合法的，可这在法国自2008年起就已经被禁止了。

然而，自 2020 年以来，日本政府一直在努力减少酒吧和餐馆里的吸烟现象，在这些地方通常是非常狭窄的。目的是什么？保护在这些密闭空间里的非吸烟者。因为在街上，吸烟已经被禁止了。要吸烟，必须挤进专用区里，这与大多数西方国家采用的策略相反。如果没有这个吸烟区，就会出现烟头的问题，

在 20 年里，日本每天吸烟的人数从大约 25%减少到了 16%。但吸烟仍然是公共卫生面临的一项挑战，因为在这里，每年有超过十三万人死亡。然而，对吸烟的预防措施仍然非常有限。

再有就是人类的愚蠢行为。这包烟售价 2.80 欧元。没有让人震惊的照片，所以当然引起任何人的关注。但这是公共卫生与经济利益之间的斗争。这是个困难的等式，尤其是当世界第三大烟草公司——日本烟草公司的三分之一股份仍是由日本政府拥有时。

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