印度东部发生火车意外 至少50死 数百人受伤

印度/火车事故

6月2日星期五，印度东部奥迪沙邦发生火车意外，导致至少50人死亡，数百人受伤。

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印度铁道部发言人表示，一列从加尔各答开往金奈的客运列车，在奥迪沙邦一个火车站附近脱轨，10多节车厢散落，部分车厢落在对向的轨道上。随后，另一列客运列车，在对向轨道上撞到脱轨的车厢，造成该列车的几节车厢也脱轨。另有官员指出，还有一列停泊在附近的货运列车也遭到波及。

印度总理莫迪在推特上表示，对火车意外感到伤痛。莫迪表示，该事故发生在奥里萨省巴拉索尔县（Balasore），救援行动正在事故现场展开，并向受影响的人提供“一切可能的援助”。

据路透社报导，西孟加拉邦首席秘书德威维迪（H-K-Dwivedi）对记者表示，这次火车相撞是一次“严重的事故”。一位不愿透露姓名的东南铁路官员说，他们担心会有大量伤亡。但他没有透露已知的具体死亡人数。

印度东南铁路公司总经理阿尔卡纳‧乔希（Archana Joshi）表示：“我现在不能对事故细节和伤亡数字发表评论。事发当时我在德里，现在正赶往事故现场。”

乔希透露说，大量的伤员正在被转移到医院。“来自哈拉格普尔（Kharagpur）和附近其它车站的铁路救援队已经到达事故现场。救济和救援工作正在进行之中。”

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