台湾与美国21世纪贸易倡议协定应有后续

台湾/美国/21世纪贸易倡议协定

台湾与美国关于21世纪贸易倡议首批协定1日于华府美国在台协会（AIT）总部由台湾驻美代表萧美琴与AIT执行理事蓝莺（Ingrid Larson）代表双方签署，据台湾行政院经贸谈判办公室强调，这项协定为台美经贸打下坚实的法律基础，未来极有机会发展为更广泛的自由贸易协定，且有助于台湾参加跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）。而协议下阶段议题与启动时程，目前考虑先处理劳工、环保与农业3个议题，但需要台湾再跟美方确认。

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中国表态反对台湾与美国签订21世纪贸易倡议协定。

据新头壳今天引述消息报道称，台湾经贸办指，签协有助于台湾参加CPTPP。台湾经贸办发布新闻稿称，台美贸易关系的突破，要特别归功于总统及历任行政院院长排除万难，展现台湾遵守国际规范的强烈决心，以及包括外交部、经济部、财政部、国发会、法务部、农委会、金管会、内政部、交通部、劳动部、卫福部、环保署、行政院法规会、行政院经贸谈判办公室等相关单位的通力合作，方能获致今日的成果。

台湾经贸办称，1日签署的首批协定包括关务行政及贸易便捷化、良好法制作业、服务业国内规章、反贪腐、中小企业等5项议题，加上后续即将展开谈判的7项议题，包括劳动、环境、农业、数位贸易、标准、国营事业、非市场政策与做法，不仅涵盖当前全球关心的新兴经贸议题，也纳入如CPTPP等高标准贸易协定的相关内容。

经贸办认为，首批协定将增强台湾产业尤其中小企业参与国际经贸投资活动的能力，并有很大机会可以发展为更广泛的自由贸易协定，凸显台湾接轨国际，且具能力执行高标准的贸易承诺，从而增加台湾参加CPTPP等区域贸易协定及和其他国家洽签经贸协定机会。

台湾与美国还将深化21世纪贸易倡议协定。但至于下阶段议题与启动时程，据中央社消息说，台湾行政院政务委员邓振中表示，目前考虑先处理劳工、环保与农业3个议题，但需要再跟美方确认。

台湾官员称，1日签署的首批协定包括关务行政及贸易便捷化、良好法制作业、服务业国内规章、反贪腐、中小企业等5项议题。后续仍有包括劳动、环境、农业、数位贸易、标准、国营事业、非市场政策与做法7项议题有待协商。

邓振中表示，7项后续议题要同时展开谈判负担过重，目前可能会选择其中3个议题优先处理。比较有可能的是环保、劳工与农业议题。不过他也强调，要再跟美方确认，“这只是我们的初步规划”。

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