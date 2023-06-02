美国可能采购日本炸药以生产炮弹军援乌克兰

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乌克兰敦促盟国大力军援炮弹，以弥补弹药吃紧以及酝酿战略反攻。美国正寻求从日本采购炸药，用于155 毫米炮弹的生产，供应给乌克兰，以帮助乌克兰以反击俄罗斯军队。

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美国在日本寻求用于乌克兰炮弹的炸药。据路透社今天报道称，对于放弃战争的日本来说，任何采购都将考验日本是否愿意招致争议以帮助基辅，因为出口规则禁止日本公司向海外销售致命物品，例如乌克兰每天向占领该国东南地区的俄罗斯部队发射的榴弹炮弹。

尽管如此，在全球弹药短缺的情况下，盟国似乎已经找到了一种解决方法，即采购炸药 TNT 。

据消息人士称，“美国有办法从日本购买炸药。”另一位消息人士称，本周接待美国国防部长劳埃德奥斯汀的东京已告诉美国政府，它将允许销售工业 TNT，因为这种炸药不是仅供军事使用的产品。这位知情人士补充说，美国希望将一家日本公司纳入 TNT 供应链，以将炸药运送到美国陆军拥有的弹药厂，这些弹药厂将把炸药装入 155 毫米弹壳中。

日本贸易、工业和经济部拒绝透露是否有任何日本公司就出口 TNT 与它接洽。美国国务院没有直接回答路透社关于美国是否计划在日本购买 TNT 的问题，但表示华盛顿正在与盟友和合作伙伴合作，向乌克兰提供其所需的支持以保护自己。它补充说，日本“在支持乌克兰的防御方面表现出了领导作用”。

路透社说，日本首相岸田文雄希望帮助乌克兰，因为他的政府担心俄罗斯的胜利会鼓励中国攻击台湾并使日本卷入地区战争。去年，岸田警告说乌克兰可能是“明天的东亚”，岸田政府宣布了日本自第二次世界大战以来最大规模的军事集结。

几十年来主导日本外交政策的国家和平主义的倒退迄今尚未扩展到致命的军事援助，东京向基辅提供的物资仅限于防弹衣、头盔和口粮等装备。上个月在广岛 G7 领导人峰会期间乌克兰总统泽伦斯基访问日本后，岸田同意捐赠吉普车和卡车。

笹川和平财团高级研究员渡边恒夫表示，日本似乎越来越接受向乌克兰提供军事援助，但杀伤力的程度存在争议。但在乌克兰努力应对紧张的军事供应链之际，日本是华盛顿要求帮助武装乌克兰的数十个朋友和盟友之一。

同样使用 155 毫米炮弹的韩国是美国接触过的国家之一。一名韩国国防官员告诉路透社，首尔反对向基辅提供致命援助的立场没有改变。

本周在东京被问及日本关于致命援助政策转变的可能性时，奥斯汀在新闻发布会上说，任何改变都将是日本的事，但对乌克兰的“任何一点支持”“总是受欢迎的”。

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