印度车难已报261人死亡 今被定为国家哀悼日

印度/火车事故

印度官员今天报告，至此至少有 261 人在印度二十多年来最严重的铁路事故中丧生，昨天一列客运列车撞上另一列停运的货车后脱轨翻覆。

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周五事故发生在印度东南奥里萨邦巴拉索尔区附近。车难还造成 650 人受伤。东南铁路首席公共关系官 KS Anand 说，死亡人数已达到 261 人。

但据法新社早些时候援引一名官员的话说，已有 288 人死亡。

ANI 通讯社援引消息人士的话报告称，印度总理莫迪 (Narendra Modi) 正飞往现场。

印度铁道部长 Ashwini Vaishnaw 说，死者家属将获得 100 万卢比（12,000 美元），而重伤者将获得 200,000 卢比，轻伤者将获得 50,000 卢比。一些州政府也宣布了赔偿措施。

奥里萨邦首席秘书 Pradeep Jena 在推特上表示，已经召集了 200 多辆救护车到现场，并动员了 100 名医生加入已经在场的 80 名医生。

事故发生在周五晚上 7 点左右（格林威治标准时间 13.30 点），当时从班加罗尔到西孟加拉邦豪拉的 Howrah Superfast Express 与从加尔各答到钦奈的 Coromandel Express 相撞。

一场广泛的搜救行动已经展开，涉及数百名消防部门人员和警察以及嗅探犬。国家灾难响应部队小组在现场。周五，数百名年轻人在奥里萨邦索罗的一家政府医院外排队献血。

据印度铁路公司称，印度铁路网络每天为超过 1300 万人次的运输提供便利。但由于基础设施老化，这家国有垄断企业的安全记录参差不齐。该州已宣布星期六为国家哀悼日，以示对遇难者的尊重。

据路透社说，印度最致命的铁路事故发生在 1981 年，当时一列火车从比哈尔邦的一座桥上坠入河中，估计造成了 800 人死亡。

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