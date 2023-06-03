针对朝鲜发射导弹 日本启用冲绳PAC-3也警惕中国

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为防备朝鲜发射“军事侦察卫星”，日本防卫省从约一个月前向冲绳县的宫古、石垣、与那国三岛运进了自卫队地对空拦截导弹“爱国者3”（PAC-3）。虽然这是为了应对零部件掉落等“万一事态”，但自卫队内部倾向于并未设想会发展到实际上击落的事态。有观点称，这是考虑到与台湾突发事态有关的中国大陆而进行的部队活动“预演”。

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据共同社称焦点报道，冲绳PAC-3运用是考虑到中国的“预演”。

鉴于朝鲜的动向，防卫省4月下旬以来，向上述三岛的自卫队设施运进了PAC-3。

日本政府出于对中国军力增强及台湾发生突发事态的担忧，正在加强南西诸岛的防卫力。2016年在与那国岛、2019年在宫古岛和鹿儿岛县奄美大岛、今年3月在石垣岛相继开设了驻地。据传还将部署长射程导弹等，预计今后也将强化应对能力。

去年8月中国的弹道导弹曾落在距台湾较近的与那国岛约80公里海域。

据共同社称，日本自卫队干部说出实话称：“把朝鲜发射作为借口，实际上是设想台湾突发事态而移动了部队。未按照计划建立拦截态势并无问题。” 另有防卫省干部自夸道，“包括当地协调在内，为突发事态时能顺利应对而‘铺路’”。

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