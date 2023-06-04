印度结束火车车难救援 要寻求知道车祸原因

印度/火车车难

印度救援人员周日在该国发生的20 多年来最致命的铁路事故后完成了救援行动。印度调查车难原因。路透社说，铁路信号故障可能是造成至少 275 人死亡的事故的原因。

广告 继续浏览后续

印度救援工作结束，焦点转向几十年来最严重火车事故的原因。

印度东部奥里萨邦 (Odisha) 首席秘书普拉迪普耶纳 (Pradeep Jena) 表示，周五事故造成的死亡人数已从 288 人下调，此前发现一些尸体已被清点两次。他告诉记者，这个数字不太可能上升。现在救援行动已经完成。

车祸时，在 Balasore 区附近，一列客运列车撞上一辆静止的货运列车，跳出铁轨并与另一列向相反方向驶过的客运列车相撞，造成近 1,200 人受伤。当地当局表示，已有 900 多人出院，另有 260 人仍在接受治疗，其中一名患者情况危急。

据国营印度铁路公司表示，铁路运输每天运送超过 1300 万人次，一直在努力改善安全状况，但印度铁路基础设施老化。当局要调查厘清事故原因。铁道部长 Ashwini Vaishnaw 表示，最高执行机构印度铁路委员会已建议将此案移交给中央调查局。

面临明年大选的总理纳伦德拉·莫迪 (Narendra Modi) 于周六前往现场，与救援人员交谈，检查了机车残骸并会见了一些伤者。莫迪许诺，“那些被判有罪的人将受到严厉的惩罚。”

初步调查显示，从加尔各答前往金奈的科罗曼德尔快车驶出主轨道，以 128 公里/小时（80 英里/小时）的速度驶入环线轨道，这是一条用于停放火车的支线轨道，撞上停在铁轨上的货运列车轨道。撞车事故导致科罗曼德特快列车的引擎和前四五节车厢跳轨，翻倒并撞到以每小时 126 公里的速度在第二条主轨道上向相反方向行驶的 Yeshwantpur-Howrah 列车的最后两节车厢。这又导致那两节车厢脱轨，和大规模的连环撞车。

据铁路官员报告，两列客运列车的司机都受伤但幸免于难。

调查现在聚焦在计算机控制的轨道管理系统上，希望厘清为什么这个控制系统将客运火车引导到空轨道上。有铁路官员说，该系统被怀疑发生故障，它原本不应该让科罗曼德快车走入停放车皮的环路轨道。

据路透社说，印度工人们现在带着重型机械正在清理受损的轨道、失事的火车和电缆。印度铁道部在推特上说，有1000多人参与了救援，目标是在周三早上之前完成整个修复工作，让轨道应该可以正常运行。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅