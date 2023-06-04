日本防卫大臣在新加坡与中国防长等举行会谈

中国/日本/军事

日本防卫大臣滨田靖一日本时间3日下午在新加坡与中国国务委员兼国防部长李尚福举行会谈，这是两人第一次举行面对面会谈，滨田靖一还与乌克兰、韩国防长等举行了会谈。

广告 继续浏览后续

滨田提到中国正在包括钓鱼岛在内的东海加强军事活动，并指出：“日中之间存在很多安全保障方面的问题，正是因为存在这些问题，两国防务当局的讨论才显得特别重要，日中防务部门之间应该反复进行坦率的交流。”李尚福对此表示了同样的观点。

滨田对中国和俄罗斯持续围绕日本展开联合军事行动表示“严重关切”， 他还强调了台海和平与稳定的重要性，还就俄乌冲突敦促中国发挥负责任的作用。

李尚福回应称：钓鱼岛问题不是中日关系的全部，希望日方与中方相向而行，避免摩擦和冲突。他指出，台湾问题完全是中国内政，希望不要向台独势力发出错误的信息。

李尚福说：“希望双方进行坦诚而深入的沟通，为推动两国防务关系行稳致远作出贡献。”

此外，滨田大臣对日前朝鲜强行利用弹道导弹技术发射军事侦查卫星表示强烈谴责。

这是自李尚福3月上任以来两人首次面对面会谈， 滨田首先进入会场，迎接李尚福，他们还谈到了恢复因新冠病毒传播而暂停的各军种之间的实务交流，再次确认将适当且确实地使用今年5月份启用的“日中防务部门直通电话”，并就今后将推动对话与交流达成了一致，凸显了继续对话的意愿。

日本、美国、澳大利亚和菲律宾四国防长3日在新加坡举行了首次会议，面对加紧海上扩张的中国，四国防长确认将加强安全领域合作，实现“自由开放的印太”。

滨田4日在新加坡还与乌克兰防长列兹尼科夫首次会面，传达了日本继续支持乌克兰的方针。

滨田指出：“我们以今天的乌克兰可能就是明天的东亚的强烈危机感，与国际社会团结一致，以坚定的决心作出回应。如果我们的支援能够给贵国带来帮助，哪怕只是一点点，我们也将不胜荣幸。”

滨田大臣再次转达了日本向乌克兰提供自卫队车辆和应急食品、接收乌克兰受伤士兵等支援措施，列兹尼科夫对此表示感谢。李尚福同日亦有与韩国防部长李钟燮会晤。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅