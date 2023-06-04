美防长就拦截和南海台湾问题警告北京

在新加坡举行的香格里拉安全对话会上，美国国防部长奥斯汀周六就中国军方的拦截行动、南海问题和台湾问题，向北京发出警告，同时阐述了美国的印太战略。中国代表团则举行新闻会反驳奥斯汀。

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不专业拦截

几天前，美军印太司令部发表声明说，一架中共歼-16战斗机飞行员在拦截一架美国空军RC-135飞机期间，作出了没有必要的咄咄逼人动作。就中国军队不专业拦截行为，奥斯汀谴责说：中华人民共和国继续对在国际领空合法飞行的美国和盟国飞机进行数量惊人的危险拦截。我们不会被海上或国际领空中危险的操作行为所吓倒。我们将支持我们的盟友和合作伙伴，保护自己免受胁迫和欺凌。” “需要明确的是，我们不寻求冲突或对抗。但面对欺凌或胁迫，我们不会退缩。”

南海

就南海和台湾问题，奥斯汀周六说，“在南海，我们将继续与我们的盟友和伙伴合作，维护航行和飞越自由。让我再次强调仲裁法庭2016年裁决的重要性。它具有法律约束力，并且是最终的。”这指的是，2016年7月12日，位于荷兰海牙的常设仲裁法院通过一致裁决，全面否定了北京长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利。

台湾

在台湾问题上，奥斯汀在周六的讲话中警告北京，台海冲突后果“将是毁灭性的”。美国致力于维护台湾海峡的现状，维护台海的和平与稳定。因为“维护台海和平稳定，关乎全世界，对整个世界都有益处。商业航道和全球供应链的安全都取决于此。”

危机管理

奥斯汀在讲话中还谴责北京不愿认真对待改善中美军方之间的危机管理机制，“对负责任的国防领导人来说，随时都是对谈的时机，而现在就是谈话的最佳时机”。

核武管控谈判

当被问及五角大楼在与中国举行核武管控谈判方面是否取得任何进展时，奥斯汀直接回答：“你得先去问他们（中国），只要他们接电话，也许我们就会谈（核管控）。”

奥斯汀的讲话引发中国代表团不满。中方举行媒体吹风会，不承认中方战机的危险拦截行为。并反指说，是美方侦察干扰在前，中方依法处置在后。中方军队采取的行动，完全是合理合法、安全专业的。

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