政治

亚洲 – 尽管受到工会人士的批评，卡塔尔劳工部长阿里·本·萨米赫·阿尔马里(Ali bin Samikh Al Marri)5日被任命为国际劳工组织 (ILO) 理事会年度会议主席。

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代表国际劳工组织工人和工会的团体终于在周一的会议开幕式上宣布，直到 6 月 16 日，来自国际劳工组织 187 个成员国的数千名政府、雇主和工会代表将齐聚一堂，最终达成一致。与卡塔尔达成协议，以便这个海湾国家加快实施旨在保护工人权利的改革。

国际劳工大会劳工小组主席Catelene Passchier表示：“近年来，卡塔尔一直是国际劳工组织审查 (...) 的对象，涉及在 国际足联FIFA 世界杯前夕侵犯大量移民工人基本权利的行为”。

这位荷兰籍的工会会员表示，“我们必须承认”，卡塔尔此后一直致力于国际劳工组织和其他组织进行“改革”，并且“已经在实地取得了改善”。卡塔尔在人权问题上一直受到批评，包括来自南亚和非洲的移民工人的待遇，但否认有数千人在世界杯施工场地死亡。

卡塔尔劳工部长随后发言强调，他的国家显著引入最低工资并改善了家政工人的条件。卡塔尔劳工部长还表示，“我们知道仍有工作要做，我们致力于这样做”，同时确认社会对话符合该国的“现状”。

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