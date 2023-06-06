伊朗称自制高超音速弹道导弹亮相

伊朗/高超音速弹道导弹

伊朗官方 IRNA 通讯社今天报告，伊朗6日展示了伊朗官员所说的一枚国产高超音速弹道导弹。路透社警告，这一结果可能会加剧西方对伊朗导弹能力的担忧。也有西方军事分析人士表示，伊朗有时会夸大他们的导弹能力。

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伊朗官方媒体还刊发了有伊朗总统易卜拉欣·拉希西和伊朗精锐革命卫队指挥官出席的仪式上公布的名为“法塔赫”导弹的照片。

据伊朗国家媒体援引卫队航空航天部队负责人阿米拉利哈吉扎德称，“精确制导的法塔赫高超音速导弹射程为 1,400 公里，能够穿透所有防御盾牌。”

高超音速导弹的飞行速度至少是音速的五倍，而且飞行轨迹复杂，这使得它们很难被拦截。去年，伊斯兰共和国宣布已经制造出一种可以进出大气层的高超音速弹道导弹。

伊朗国家电视台称，伊朗的法塔赫导弹可以瞄准“敌人先进的反导系统，是导弹领域的一次重大飞跃”。伊朗官方还说，“它可以打破美国和犹太复国主义政权最先进的反弹道导弹系统，包括以色列的铁穹防空系统，”伊朗国家电视台还说，法塔赫的最高速度达到了 14 马赫（15,000 公里/小时）。

尽管美国和欧洲反对，伊斯兰共和国仍表示将进一步发展其防御性导弹计划。然而，西方军事分析人士表示，伊朗有时会夸大他们的导弹能力。

对伊朗弹道导弹的担忧促使时任美国总统特朗普在 2018 年决定放弃德黑兰 2015 年与六个大国签订的核协议。特朗普在退出核协议后重新对伊朗实施制裁，导致德黑兰恢复此前被禁止的核工作，并重新引发美国、欧洲和以色列对伊朗可能寻求原子弹的担忧。伊朗一直否认有任何此类野心。

自去年 9 月以来，德黑兰与美国总统拜登政府为挽救核协议而进行的间接谈判陷入僵局。

伊斯兰共和国拒绝承认的以色列反对世界大国为恢复德黑兰核协议所做的努力，并且长期以来一直威胁说，如果外交失败，以色列将采取军事行动。

就高超音速弹道导弹，最近在乌克兰战争中，乌克兰军方报告拦截击毁多枚俄罗斯发射的高超音速弹道导弹。

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