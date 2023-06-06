制鞋业台企转场印度 鸿海其后？

台湾/印度/制鞋业

汇集台湾的世界大型鞋履代工企业开始相继进入印度市场。这些企业过去在中国大陆进行大部分生产，但2000年代后半期以后将业务重心转移至东南亚，如今正进一步将生产基地分散至世界第一的人口大国印度。这一步伐也将成为正在扩大印度基地的鸿海精密工业等台湾大型电子企业前行的指南针。

广告 继续浏览后续

据日本经济新闻报道称，鞋界的“鸿海”进驻印度。台湾的鞋履代工不断在亚洲各地推进生产基地的分散(位于柬埔寨的台湾系制鞋工厂、REUTERS)

世界最大鞋履代工企业台湾宝成工业的副总经理刘鸿志4月中旬与印度南部的泰米尔纳德邦展开投资磋商时称，“希望这成为进一步扩大投资的第一步。”

宝成每年从美国耐克和德国阿迪达斯等企业承接2亿双以上鞋子的生产。此次将是在12年里投资230亿卢比(约合人民币19.8亿元)的长期项目，将创造2万个就业岗位。

不仅仅是宝成工业。从耐克和德国彪马等承接生产订单的业界第二大企业宏福实业4月决定在泰米尔纳德邦取得工厂用地。

加上已在印度生产约3成鞋履的丰泰企业，台湾系的3家大型企业将全部进驻印度。

该报道称，作为世界品牌的“幕后”承包生产是台湾特有的商业模式。

代工美国苹果iPhone 的鸿海与和硕联合科技广为人知，但鞋履和服装等轻工业也有世界领先的企业。

有评论说，中国曾有世界工厂之称。随着生产成本增高以及地缘政治压力，世界工厂正在变化。

据日本经济新闻称，率先构筑“摆脱对大陆依赖”的供应链的鞋业的动向，或许反映出电子产业的未来景象。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅