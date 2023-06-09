日本首相岸田文雄就洪水灾害与乌克兰总统泽连斯基举行电话会谈

乌克兰/日本

日本首相岸田文雄日本时间9日与乌克兰总统泽连斯基举行了30分钟的电话会谈， 向泽连斯基传达了日本将对乌克兰南部赫尔松省一座巨大水坝崩塌引发的洪水灾难给予支援。

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为应对该水坝倒塌造成的巨大洪水灾害，日本宣布对乌克兰实施500万美元的紧急人道主义援助。岸田首相说：“向乌克兰人民表示慰问和支援。” “我们将通过国际组织尽早实施向受洪水影响的民众提供 500万美元紧急人道主义援助”。泽连斯基总统对此表示感谢，同时感谢日本使其能够在5月面对面参加七国集团广岛峰会。

泽连斯基介绍了大坝崩塌的影响和有关俄罗斯入侵的战况。

日本外相林芳正在9日上午在记者会上表示，建于乌克兰南部第聂伯河上的卡霍夫卡水电站崩塌，迫使下游城镇的许多居民撤离，虽然我们仍在评估损失的程度，但据联合国称，至少有 16,000 人无家可归，还有数千人的饮用水供应受到威胁。我们在表达日本对这座大坝崩塌的影响的担忧的同时，重申我们对乌克兰人民的慰问和支援。

我国对于俄罗斯的侵略行为造成乌克兰各地许多平民死亡，以及包括发电厂在内的民用设施遭到破坏表示强烈谴责，这些都是俄罗斯不可推脱的罪责。

林芳正指出：在7日举行的联合国安理会会议上，日本和西方国家指出，如果没有俄罗斯的侵略，就不会发生这种事情。我们再次强烈要求俄罗斯停止侵略并从乌克兰撤军，并继续努力与包括七国集团在内的国际社会密切合作加以对应，为了及时对受灾居民实施紧急人道主义援助，我们正在加紧进行协调工作。

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