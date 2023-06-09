印度稻米价格攀至10年来新高
亚洲 – 印度稻米价格攀过去10年来的新高。当前的国际市场行情似乎不是短期内供需关系的反应。
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据本台法广（RFI）法文网报道，稻米价格仍在不断攀升。在全球第一大稻米出口国印度，尽管，与其它亚洲国家相比较，这里的价格仍具竞争力，但已攀升至10年来的新高。新德里对此没有思想准备。当局自去年9月以来所采取的稻米和米碎出口限制，未能取得预期效果。含5%米碎的印度大米的出口离岸价（FOB）现已升至每吨460美元左右。这至少是过去10年中的最高价。只说今年，就已经比元月时的价格，每吨高出40美元。
-- 稻米行情危及市场需求 -
印度稻米价格的攀升属于全球市场行情的反应。国际市场上，过去几个月里，稻米价格在不断攀升。但当前的供需状况，不能解释这种趋势。非洲买家，尤其是马里和科特迪瓦的需求在减少。一位知情人透露，在非洲，每当一袋50公斤的大米价格接近一个月工资时，需求就会走低。
-- 亚洲稻米出口有增无减 -在供应层面，印度的出口没有下跌。泰国和越南的出口也在增加。如果说，短期内不缺米，哪价格的压力何来之有？当前的价格攀升能否以通货膨胀来解释？还是稻米大产区将遭受厄尔尼诺现象（El Niño）冲击的预兆? 一名专家表示，不排除这样的假设。
RFI原材 / 印度稻米价格攀至10年来新高
Desk Nicolas 09.06.2023_jour INDE _Papier Desk Nicolas jour 2023.06.09 Le prix du riz indien au plus haut depuis dix ans
-- 气候现象威胁下的2023 -
本台法广（RFI）[原材料]专栏（Chronique des Matières Premières）在2023年06月05日本周一的报道中提到，巴基斯坦在今冬的降雨量失常的充沛，造成今年年初时的出口量减少了三分之一。印度尼西亚在去年几乎没有进口，今年则有可能会购买200万吨稻米。
出于对厄尔尼诺现象（El Niño）的担忧，泰国已要求稻米种植者今年只收割一季。
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