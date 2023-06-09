RFI原材/粮食供应

亚洲 – 印度稻米价格攀过去10年来的新高。当前的国际市场行情似乎不是短期内供需关系的反应。

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据本台法广（RFI）法文网报道，稻米价格仍在不断攀升。在全球第一大稻米出口国印度，尽管，与其它亚洲国家相比较，这里的价格仍具竞争力，但已攀升至10年来的新高。新德里对此没有思想准备。当局自去年9月以来所采取的稻米和米碎出口限制，未能取得预期效果。含5%米碎的印度大米的出口离岸价（FOB）现已升至每吨460美元左右。这至少是过去10年中的最高价。只说今年，就已经比元月时的价格，每吨高出40美元。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

-- 稻米行情危及市场需求 -

印度稻米价格的攀升属于全球市场行情的反应。国际市场上，过去几个月里，稻米价格在不断攀升。但当前的供需状况，不能解释这种趋势。非洲买家，尤其是马里和科特迪瓦的需求在减少。一位知情人透露，在非洲，每当一袋50公斤的大米价格接近一个月工资时，需求就会走低。

-- 亚洲稻米出口有增无减 -在供应层面，印度的出口没有下跌。泰国和越南的出口也在增加。如果说，短期内不缺米，哪价格的压力何来之有？当前的价格攀升能否以通货膨胀来解释？还是稻米大产区将遭受厄尔尼诺现象（El Niño）冲击的预兆? 一名专家表示，不排除这样的假设。

RFI原材 / 印度稻米价格攀至10年来新高

Desk Nicolas 09.06.2023_jour INDE _Papier Desk Nicolas jour 2023.06.09 Le prix du riz indien au plus haut depuis dix ans 尼古拉

-- 气候现象威胁下的2023 -

本台法广（RFI）[原材料]专栏（Chronique des Matières Premières）在2023年06月05日本周一的报道中提到，巴基斯坦在今冬的降雨量失常的充沛，造成今年年初时的出口量减少了三分之一。印度尼西亚在去年几乎没有进口，今年则有可能会购买200万吨稻米。

RFI Matières Premières / Dans le secteur agricole, l'arrivée de la perturbation climatique El Niño semble se confirmer et pourrait affecter les récoltes de 2024 dans l'hémisphère sud, mais aussi la production de riz en Asie. Ici, El Niño. (illustration) Getty Images/Science Photo Libra - JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR

出于对厄尔尼诺现象（El Niño）的担忧，泰国已要求稻米种植者今年只收割一季。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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