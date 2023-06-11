朝鲜宣布发射卫星将不再事前通告 日本延长摧毁命令

日本

鉴于朝鲜政府向日本政府等通报的朝鲜将发射卫星的期间于日本时间11日午夜结束，而朝鲜政府近日宣布，今后将在不通报的情况下发射卫星，为此，日本防卫省11日宣布，已向自卫队下达命令，把准备摧毁朝鲜可能落在日本境内的飞行物体等的“摧毁措施命令”期间暂时延长。

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日本政府5月29日称接到了朝鲜告知将发射“卫星”的通报，将在 5 月 31 日凌晨 0 点到 6 月 11 日凌晨 0 点之间发射卫星。 对此，5月29日，防卫大臣滨田靖一根据自卫队法第82条第3款，下达了准备摧毁可能坠入日本领土的朝鲜弹道导弹等的“摧毁措施命令”，而在5月31日，朝鲜发射卫星失败，朝鲜方面表示：将尽早进行第二次发射，但是在上述的通告期间没有发射。

5月31日，国际海事组织（IMO）在伦敦总部召开安全保障委员会会议，通过决议，谴责朝鲜发射军事侦察卫星对国际航行和海员安全的威胁，而金正恩的妹妹、朝鲜国务委员会委员金正与本月4日发表谈话，表示将很快着手完成发射军事侦察卫星的任务，她对国际海事组织的举措表示不满，并声称这意味着朝鲜没有进一步通告的必要了。

为此，日本防卫大臣滨田靖一11日下达针对朝鲜飞行物的“摧毁措施命令”暂时延长，地对空拦截导弹“爱国者3”（PAC-3）将继续在冲绳县冲绳本岛和宫古、石垣、与那国三岛部署，派遣到东海的宙斯盾舰将继续待命，防卫省没有出示命令执行期限。

而据美国朝鲜分析网站“38 North”报道说，朝鲜导弹发射场出现了准备下一次发射的新动向。

“38 North”分析了10日拍摄的位于平安北道的西海卫星发射场的卫星图像，并表示确认了正在准备测试新型液体燃料发动机。

与5日拍摄的图像相比，新确认停放了4或5辆车，并放置了测试期间通常安装的折叠式防灾设施。

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