巴基斯坦以人民币支付首次俄原油进口交易

人民币国际化

亚洲 – 据路透报导，巴基斯坦石油部长穆萨迪克·马利克称，巴基斯坦以人民币支付首批政府间进口的俄罗斯原油，并未透露定价或折扣等商业细节。这同时表明人民币兑美元汇率发生重大变化。

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巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫11日在推特上称 ，第一批俄罗斯石油已抵达巴基斯坦卡拉奇港，于周一开始卸货。

谢里夫表示，这是史上第一次向巴基斯坦运送俄罗斯石油，也是巴基斯坦和俄罗斯之间新关系的开始。“我向所有仍参与这项国家努力并为实现俄罗斯石油进口承诺做出贡献的人致敬。”

路透最先在4月披露了这项协定。俄罗斯折扣的原油为巴基斯坦纾困。巴基斯坦正面临债务偿还危机，面临债务违约的风险。

除了对中国和印度的出口增加外，巴基斯坦购买石油也为俄罗斯提供一个新的出路。由于俄罗斯入侵乌克兰，西方市场避免采购俄罗斯石油。

能源进口占巴基斯坦对外支付的大部分。在俄罗斯石油抵达后，巴基斯坦的原油进口量将达到每天10万桶。

巴基斯坦采购的首批75万桶原油最早将于6月靠岸。巴基斯坦已经同意为每桶原油支付50至52美元的价格，而七国集团对俄罗斯石油的价格上限为每桶60美元。这笔交易将由中国银行促成。

彭博社报导称，巴基斯坦此举不仅符合俄罗斯希望摆脱美元和欧元出口的愿望，也有利于推动“人民币国际化”，以削弱美元在国际社会的主导地位；使用人民币进口石油对巴基斯坦也有好处，因为巴基斯坦严重依赖能源进口，该国也在尝试重启国际货币基金的65亿美元救助计画，避免该国陷入债务违约。

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