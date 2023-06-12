日本考虑将防卫费增税计划推迟到2025财年或以后

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据共同社报导，知情人士6月12日表示，日本正在考虑将为大幅增加防卫费提供资金的增税措施推迟到2025财年或以后，而不是最初计划的2024财年或以后，以听取执政党的要求。日本政府拟将这一计划纳入经济和财政政策蓝图，并在16日由内阁正式批准。消息人士补充说，在根据新的时间表提高税收之前，非税收收入将被用来确保必要的资金。

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日本首相岸田文雄已决定在截至2027财年的五年内，将防卫相关的开支提高到43万亿日元（约合3090亿美元）。为了实现这一增长，他已经公布了提高企业所得税、个人所得税和烟草税的计划，以及进行支出改革和深挖非税收收入。

但为防卫费增税的确切时间尚未确定，日本政府到目前为止只说将在“2024财年或以后的一个适当时间”增税。在2027财年，当局的目标是通过增税获得超过1万亿日元的收入。

执政的自民党政调会长萩生田光一9日到访首相官邸，向首相岸田文雄提交建议书，为了使伴随防卫费增额的增税启动时间推迟到“2025年以后的恰当时候”成为可能，要求为此确保财源。列举的方法有利用税收增加部分等。岸田文雄回应称，“认真接受（建议）”。

日本政界一直在猜测，岸田文雄将解散众议院提前举行大选，因为国会例会定于6月底结束。加税在选民中往往是不受欢迎的。消息人士称，即将获得批准的政策蓝图预计会说，政府将通过研究确保资金的各种努力来“灵活”地做出决定，以便在2025财年或更晚些时候实现增税。

虽然日本的财政状况是发达经济体中最差的，但岸田文雄还计划增加少子化对策方面的支出，以减缓不断下降的出生率。消息人士说，政策蓝图预计会说政府“不会考虑增加税收负担，包括提高消费”，以扩大儿童护理支持。

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