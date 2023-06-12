紧紧抱团 金正恩宣称“全力支持”普京

朝鲜/俄罗斯

据法新社援引朝中社报道，朝鲜领导人金正恩周一6月12日在给俄罗斯总统普京的信息中表示平壤将“全力支持”莫斯科。

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法新社指出，在平壤为数不多的盟友之一的俄罗斯国庆日之际，金正恩向他的同僚普京发出了祝贺的信息。

法新社注意到，朝鲜官媒朝中社发表的声明并没有具体提及俄罗斯入侵乌克兰或莫斯科参与到武装冲突等字眼，不过却赞扬了总统普京“在挫败来自敌对势力日益增长的威胁方面，他的明智决定和领导能力（......）"。

金正恩在给普京的贺电中说，“我愿与你紧密携手，进一步巩固战略合作。” 他表示，“顺应新时代要求，不断升华发展两国合作关系是朝鲜政府坚定不移的立场。”

金正恩还强调，“面对帝国主义者的强权专横，朝鲜人民全力支持贵国人民维护俄罗斯的主权权利和发展利益的战斗。”

法新社续指，朝鲜将这场冲突描述成旨在摧毁俄罗斯的美国“代理人战争”，并谴责西方对基辅的军事援助。

今年1月，华盛顿指责朝鲜向俄罗斯准军事组织瓦格纳提供火箭和导弹，平壤则对此予以否认。

随后，华盛顿在3月声称，它有证据表明，莫斯科正寻求从平壤获得武器用于其在乌克兰的攻势，以换取对朝鲜的粮食援助，朝鲜的经济和农业正处于崩溃状态。

作为联合国安理会常任理事国，俄罗斯长期以来一直否决针对朝鲜核计划和多次导弹发射的新制裁。

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