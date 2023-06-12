莱希首次访问拉丁美洲

伊总统出访拉美

亚洲 – 为了加强与友好国家的关系，伊朗总统莱希(Ebrahim Raïssi)到访委内瑞拉、尼加拉瓜和古巴三国。 12日莱希抵达委内瑞拉首都加拉加斯的国际机场-加拉加斯西蒙·玻利瓦尔国际机场(Caracas Simon Bolivar Intl)，该国外交部部长伊万•希利•平托（Yvan Gil Pinto）到机场迎接。莱希将与委内瑞拉总统马杜罗举行会谈。

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伊朗官方通讯社伊通社（IRNA）强调，“一大批拉美国家与伊朗有着密切和共同的政治和国际观点”，并强调这次访问将见证德黑兰与这三个国家签署扩大双边合作的文件，是“加强与友好国家关系和提高经济、政治和科学合作水平的政策的延续”。

尽管德黑兰尚未透露莱希自2021年上台以来首次访问拉丁美洲期间将签署的协议的细节，但他的外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安在 2 月与委内瑞拉和尼加拉瓜官员会谈后证实伊朗高度重视发展与拉美国家的关系，认为拉美-伊朗在国际问题上的立场是正确的。

伊朗政治研究员穆赫塔尔·哈达德（Mukhtar Haddad）认为，这次访问是在德黑兰希望加强与这些友好国家的政治和经济关系的背景下进行的，并强调经济方面主导着伊朗代表团的议程。

在接受半岛电视台采访时，这位伊朗研究人员表示，在他看来，一些拉美国家基于“遭受美国的干涉和傲慢”而赞同德黑兰的反对美国政策。他还解释称，莱希的访问是在建立双边联盟以对抗美国政策的背景下进行的。

他还提到，伊朗总统莱希和委内瑞拉总统马杜罗于2022年6 月签署了一项为期20年的全面合作计划。哈达德将他的国家与委内瑞拉之间的战略合作描述为与其他拉丁美洲国家建立类似联盟的榜样。

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