尹锡悦下周访法 斡旋釜山申办世博会

韩国/法国/2030世界博览会

韩国总统尹锡悦将为出席当地时间本月20日至21日举行的国际展览局（BIE）全体大会出访法国巴黎，助力韩国申办2030年釜山世界博览会。韩国官方称将在国际展览局第172次全体会议的世博会候选城市第四次陈述上积极介绍釜山的力量，并表达釜山对申办2030世界博览会的强烈意志。

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据韩联社消息说，韩国总统尹锡悦13日上午在龙山总统府出席国务会议并在发言中公开了上述日程。他说，为成功申办釜山世博会，政府与民间、中央与地方政府组成一个团队，开展了全方位努力，我每次会见外国首脑时都就此请求支持。

尹锡悦表示，本次会议上国展局的171个成员国将悉数出席，我们在会上发表的演讲（PT）将成为展现釜山世博会差异化发展蓝图的宝贵机会。他还叮嘱国务委员们不失时机、不遗余力地为申办釜山世博会努力，同时认真处理国家政务，确保在巡访期间不出现任何差池。

此次巡访期间将有三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟四大集团掌门等大批经济使节随行。他们将在会议期间动员全球网络，为尹锡悦支持申办世博的相关活动献力献策。

国会“2030釜山世界博览会申办支援特别委员会”所属朝野议员也将在当地与访问团会合。执政党国民力量籍议员安炳吉、俞京濬、韩茂景，最大在野党籍议员朴在昊、李相宪、田载秀等将在会议前后面向国展局相关人士展开议员外交。

总统办公室高官在接受韩联社电话采访时表示，尹锡悦表示，将动员举国之力务求成功申办釜山世博会。

韩国外交部长官朴振13日表示，将在国际展览局（BIE）第172次全体会议的世博会候选城市第四次陈述上积极介绍釜山的力量，并表达釜山对申办2030世界博览会的强烈意志。

此前有消息说，除了韩国，俄罗斯、意大利、乌克兰与沙特阿拉伯五个国家有意争夺2030世界博览会主办权。俄罗斯已经退出。中国支持沙特阿拉伯争办。中国官方媒体称，中国国家主席习近平亲笔写信给沙特领导人表达支持沙特。

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