尹锡悦：中国大使涉韩政策言论不当，令韩国国民不悦

韩国/中国/亚洲

自首尔方面消息，韩国总统尹锡悦6月13日发表评论称，中国驻韩国大使邢海明最近的涉韩公开言论在外交上是不恰当的。

广告 继续浏览后续

据韩联社报导，尹锡悦周二上午在龙山总统府召开闭门国务会议。多名与会人士接受韩联社记者电话采访时透露，尹锡悦在会上表示，“从邢海明大使的态度来看，作为外交官，是否具有相互尊重和增进友谊的态度（令人怀疑）”。

尹锡悦说：“我们的人民对邢大使的不当行为感到不悦”。韩国总统办公室高层人士在简报会上向记者表示，尹总统强调，“韩中关系始终遵循相互尊重、增进友谊和追求共同利益的原则”。

韩国总统室的一名高官周一表示，大使应在本国和接受国之间发挥好桥梁作用，然而该作用发挥不当，可能会损害本国和接受国的国家利益。报导指，此番表述与尹锡悦的上述发言一脉相通。

据悉，尹锡悦还在幕僚们面前批评个别政界人士会见外国大使时盲目听取其意见的行为。邢海明8日会见韩国最大在野党共同民主党党首李在明时表示，美国正竭力打压中国，有的人赌美国赢、中国输，这显然是误判，没看清历史大势。现在赌中国输的人今后一定会后悔。邢海明发言时多家媒体记者在场，且通过优兔现场直播，其言论引发争议。

韩国总统室的一名高官周二就邢海明涉韩言论一事再次表示，韩方在等待中方对相关问题进行深思熟虑后采取适当措施。该官员称，作为驻韩最高级别的外交官，大使应致力于发展两国睦邻友好关系。即便自认为有问题，也要以非公开形式与接受国经磋商予以解决，并本着《维也纳外交关系公约》的精神，推动两国关系友好发展，这乃是外交官的分内之责。

报导指，该官员称，韩国一贯坚持基于《宪法》精神与自由民主主义国家及盟国进行合作，同时基于互尊互惠原则推动韩中关系健康发展的立场。然而（邢大使）作出歪曲言论，让人误以为韩方相关政策有失公允、排除特定国家，而且（邢大使）说明韩中贸易关系的逻辑本身与事实不符。

此外，韩国外交部发言人任洙奭周二在例行记者会上就围绕邢海明涉韩言论的争议强调称，驻韩大使在媒体的众目睽睽之下以不符事实的内容刻意正面批判韩国政府政策，此举引发问题。

中国外交部发言人汪文斌在周一的例行记者会上表示，邢海明大使同韩各界人士广泛接触交流是其职责所在，目的是增进理解、促进合作，维护和推动中韩关系发展。关于韩方针对邢海明大使同韩在野党党首李在明会见交流所作反应，中方已在北京和首尔向韩方表明了立场关切。

任洙奭周二就中方的回应指出，韩国政府并不认为驻韩大使接触韩方政治人士有问题。他称，邢海明的言行违背了规定外交使节肩负增进友好关系使命的《维也纳外交关系公约》和外交惯例，属于干预韩国政治的内政干涉行为，韩方对此予以警告。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅