韩国起诉原三星高管 罪控偷拿东家技术密谋在中国复制建厂

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韩国电子巨头三星公司的一名前高管被指控从三星公司窃取工业机密，以便在中国建立一家半导体工厂。该嫌疑人目前被关押在韩国首尔南郊的水原还押监狱，昨天才被正式起诉。

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据韩国检察官周二告诉法新社，韩国电子巨头三星公司的一名前高管被指控从其公司窃取工业机密，以便在中国建立一家半导体工厂。检方表示，这名65岁男子的身份尚未披露，他涉嫌在2018年至2019年期间窃取工业与厂房计划，目的是在中国中部的西安靠近三星本身有一个生产单位的地方建厂。

被盗设备被列为韩国"国家基本技术"，技术披露和出口受到韩国法律的严格监管，目的是保护国家经济和国家安全。据当局称，该人试图窃取的计划的价值估计至少为3000亿韩元（2.18亿欧元）。

检察官办公室发言人还告诉法新社，嫌疑人 "目前被关押在首尔南郊的水原还押监狱"，周一被正式起诉。根据检察官的声明，他为该行业的几个最大的集团工作了28年，被认为是韩国半导体制造领域的主要专家之一。检方说，另外六个为他工作并涉嫌参与窃取机密的韩国人等人也被起诉。

据韩国检方称，"这是一起严重的犯罪，可能对韩国的经济安全产生巨大的负面影响，在芯片生产的竞争日趋激烈的时候，间谍行窃动摇了韩国国家半导体行业的基础。" 据官方数据，半导体行业在2022年占韩国出口的16.5%，是韩国"国家安全资产"。

三星是世界上最大的半导体和智能手机生产商之一，仅此一项就占了韩国经济的五分之一。

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