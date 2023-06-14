韩国明起日日公布日本福岛去核水质检测数据

日本/韩国/福岛东电核污染水

日本福岛东电核电站冷却水排向太平洋的水处理设备已经启动，为去核后冷却水排放做好准备。韩国关注日本福岛排放水质，派员监督检测。韩国官方今天报告，政府明起每天发布日核水排海安全性检测信息。日本媒体称，韩国政府公开通报，以解决对福岛水的担忧。

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据日本时报称自首尔与北京报道，在日本计划将受灾的福岛核电站处理过的放射性水排放到海里的情况下，韩国渔业部周二为公众举行了一系列全国性的关于海产品安全的简报会，这是第一次。

韩国海洋与渔业部周一曾表示，简报会将持续到6月下旬，以提供有关日本计划在夏季开始排放的福岛第一核电站处理水的科学信息。

该部一位官员说，第一次活动在南部港口城市釜山举行，约有40人参加，他们都在当地渔业部门工作。

韩联社今天相关报道称，韩国国务调整室第一次长（副部级）朴购然14日表示，将从15日起在中央政府首尔办公楼举行的记者会上每天发布与日本福岛第一核电站核污水排海安全性检测有关的信息。

日本核电站污水排海设施近期开始试运行，从12日起进行的国会问政会上，朝野就核污水排海安全性问题针锋相对，政府因此决定直接向媒体发布信息，并接受提问。

据韩国国务调整室方面表示，近期国会和媒体提出大量相关问题，因此政府决定统一口径进行回答，届时民间专家也将到场说明所需的内容。海洋水产部次官宋相根、庆熙大学原子能工学系教授许均英（音）将出席记者会。

据该报道，许均英担任原子能安全专家委员会主席。原子能安全专家委员会独立负责研讨原子能安全委员会审议表决的核电设施建设、运转许可等事务。

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