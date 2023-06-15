华日透露前三星专家一手助推中国芯片业最终被控对华泄露泄密案

韩国/中国/芯片

华尔街日报引述据知情人士所述和公开的公司记录，被指控泄露敏感技术用于在中国建立芯片厂的前三星电子高管，在他的祖国韩国曾有过耀眼的职业生涯，之后转向了助推中国半导体行业的角色，最终被控对华泄露泄密。

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周一，这位65岁的芯片专家被韩国检方起诉并拘留，检方指控他违反了韩国有关工业技术保护和不公平竞争的法律。其他六名被起诉但未被拘留的韩国人也面临类似指控。

在韩国，由于当地隐私法的规定，检方一般不透露个人或公司的名字。

据熟悉此案的人士说，这位芯片专家姓Choi。这些人士表示，Choi曾在三星电子获得过几个内部奖项，还曾帮助SK海力士的前身扭转局面，并获得过政府颁发的行业杰出奖。

周一起诉书中最主要的一项指控是Choi非法获取三星电子的工厂蓝图和一些其他工程机密，试图利用这些在中国西安建造一座半导体工厂。他被指控主动命令他本人位于新加坡的公司的员工获得该技术。

根据该起诉书，这位Choi姓专家曾与一家台湾公司达成一份协议，将获得大约8万亿韩圆（约合62亿美元）的投资，以帮助为前述西安工厂提供资金，并通过大幅加薪从韩国招募200多名半导体行业工人。

据一位知情人士称，计划进行这项投资的公司被确认为富士康科技集团。

华日说，富士康没有回复记者的置评请求。

这位知情人士称，该协议最终破裂，由于缺乏投资，西安的这家芯片制造厂也没有建成。

在西安建这样一个半导体工厂本可以助力中国打造一家强大的本土存储芯片制造商。存储芯片属于科技行业最常用的产品，该市场由韩国和美国所主导。

检方在周一的起诉书中表示，如果这家西安工厂使用三星的设计和技术最终生产出质量与三星产品类似的芯片，那么韩国的半导体行业可能会遭受“无可挽回的损失”。

代表该嫌疑人的律师们称，他们的当事人否认韩国检方的指控。这些律师说，他们的当事人没有下令、批准或收到与任何犯罪行为有关的报告。这些律师还表示，他们尚未收到韩国检方的详细起诉书，而他们需要这些起诉书来确定如何辩护。这些律师们说，检方指控的法律依据将受到质疑。

Choi将面临法庭审判，不过开庭日期尚未确定。

根据政府的贸易数据，半导体约占韩国年度出口额的五分之一。韩国政府认为，芯片对该国的主权、国家安全和经济至关重要。

韩国的技术泄密到包括中国在内的外国，已经成为企业和决策者越来越担心的一个问题。本月早些时候，韩国最大的商业组织之一要求韩国最高法院提高技术泄密的量刑标准，目前的水平是至少三年监禁或最高15亿韩圆（约合120万美元）罚款。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%89%8D%E4%B8%89%E6%98%9F%E4%B8%93%E5%AE%B6%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%B8%80%E6%89%8B%E5%8A%A9%E6%8E%A8%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%8A%AF%E7%89%87%E4%B8%9A-%E6%9C%80%E7%BB%88%E8%A2%AB%E6%8E%A7%E5%AF%B9%E5%8D%8E%E6%B3%84%E9%9C%B2%E6%B3%84%E5%AF%86-b407e247

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