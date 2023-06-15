日美韩国安首长开会：三边伙伴关系比以往任何时候都更强大

日本/美国/韩国

6月15日，日本国家安全保障局长秋叶刚男、美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）与韩国国家安保室室长赵太庸在东京举行会谈。三方就朝鲜问题、区域安全局势和韩美日合作方案为主题进行磋商，商定为推动印太地区的和平与稳定进一步巩固三方合作。针对朝鲜当日在韩美举行联合军演之际发射两枚短程导弹导弹，日美韩国安首长通过联合声明予以谴责。

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据白宫介绍，日美韩国安首长会谈期间，沙利文就“首尔和东京为加强双边日韩关系所采取的历史性步骤向他的同行们表示赞扬，并指出我们的三边伙伴关系现在比以往任何时候都更强大，更有潜力。国家安全顾问们讨论了朝鲜的非法核和导弹计划以及最近的挑衅行为，并确定了加强协调的下一步措施。他们讨论了在东中国海和南中国海进行协调的机会，并强调维护台湾海峡和平与稳定的重要性。”

白宫介绍称，“国家安全顾问们讨论了加强经济安全合作的方式，包括在关键和新兴技术、能源安全和打击经济胁迫方面”。沙利文还重申了“美国对日本和韩国防务的铁一般的承诺，国家安全顾问们讨论了最近为加强这两个联盟以利于本地区的努力。国家安全顾问们期待着拜登总统未来几个月在美国主持召开的三边领导人峰会。”

据韩联社报导，三国国安首长回顾了韩美日首脑借七国集团（G7）广岛峰会之机会晤，商定加强对朝遏制力，巩固基于自由价值和法治的自由开放国际秩序。三方商定，为进一步加强三国务实合作，将就美国提议的韩美日首脑会谈的筹备事宜进行讨论。与此同时，基于牢固的韩美同盟与韩日关系正常化，三方将把合作领域扩至经济安全领域。

此外，韩国军方表示，朝鲜周四向东海发射了两枚短程弹道导弹，这显然是对本周结束的最近一系列大规模韩美实弹演习的抗议。当天早些时候，朝鲜国防省发言人发表声明，谴责其所谓的“挑衅性和不负责任的”演习。

对此，韩美日国安首长发表联合声明谴责朝鲜的导弹试射活动，并指其明显违反了联合国安理会的多项决议，并表明朝鲜的非法大规模杀伤性武器和弹道导弹计划对本地区、国际和平与安全以及全球不扩散制度构成的威胁。

三方官员申明，日韩美合作不会因挑衅行为而动摇，并共同认为朝鲜应采取外交途径而不是继续挑衅。日美韩国安首长表示，打算加倍集体努力，维护印太地区的和平与稳定。他们除了举行双边会谈外，沙利文与赵太庸周四还分别在秋叶刚男的陪同下，拜访了日本首相岸田文雄。

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