岸田文雄称7月将应邀出席北约峰会，再指有意访华

日本/中国/亚洲

日本首相岸田文雄6月21日在记者会上表示，如果情况允许，他将在下月应邀出席在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会，并在比利时出席日本-欧盟峰会。岸田表示，之后计划访问沙特、阿联酋和卡塔尔中东三国。他还在答记者问环节中透露，目前就访华的事宜还尚未确定。岸田重申日中在所有层级保持沟通很重要，在此基础上，将考虑他的中国之行。

广告 继续浏览后续

据共同社报导，岸田文雄作为日本首相于去年6月首次出席了北约马德里峰会，此次将是连续两年参加该联盟峰会。预计他将力争支援乌克兰并与欧洲伙伴加强在印太地区的合作。在中东访问时，岸田计划确保来自产油国的稳定的原油供应，确认为实现去碳化社会而协作。

在周三的记者会上，岸田文雄在谈及外交情况时指出，“当今，世界正面临联合国安理会常任理事国武力入侵邻国的意外局面。朝鲜的弹道导弹发射无论是频率还是内容都变得越来越严重。日本周边的安全环境是战后最严峻、最复杂的。带着对乌克兰可能成为明天的东亚的强烈紧迫感，我于3月21日访问了乌克兰。我与泽连斯基总统一起向国际社会发出呼吁，决不能用武力改变现状。”

岸田文雄说，“今年5月，我作为主席主持了七国集团（G7）广岛峰会，向世界传达了日本作为一个爱好和平国家的雄心和决心。我相信，七国集团存在的理由已得到充分体现，除了与全球南方的接触和与乌克兰的团结之外，它还成为发出关于国际社会应该如何的根本性强烈信息的地方。”

岸田文雄说，“我们将继续开展外交活动，确保维护和加强以法治为基础的自由开放的国际秩序，并促进日本的国家利益，这不仅与七国集团国家达成一致，而且与各地区受邀国家达成一致。我们将积极拓展。”

随后，岸田介绍称，如果情况允许，他将在下月应邀出席北约维尔纽斯峰会，并在比利时出席日本-欧盟峰会。岸田表示，之后计划访问沙特、阿联酋和卡塔尔中东三国。从秋季开始，包括全球南方在内的国际活动将陆续举行。

岸田文雄表示，“我们还将在各个层级上与中国，包括我本人，进行密切沟通，以便通过双方的努力促进建设性和稳定的关系”。岸田说，“我们将充分利用一切外交手段，为国际社会的和平与稳定作出贡献，努力以最适合日本的方式维护和加强国际秩序。”

面对记者提问，鉴于美国国务卿布林肯（Antony Blinken）本周访华，美中关系近来出现改善迹象，两国关系及日中关系应该如何，及其本人是否考虑近期访华的提问，岸田回答说，“首先，我认为美中关系的稳定是国际社会极其重要的问题”。

岸田文雄表示，“如果说日美关系的话，日美同盟是印太地区和平稳定的基石，我们已经多次讲过。确认我们将不仅在安全和经济领域，而且在所有领域加强多层次合作关系。”

岸田说，“另一方面，关于日中关系，我在去年11月与习近平主席举行了日中首脑会谈。在那次会议上，我感觉到了推动日中关系走向未来的积极势头，我希望我们能够保持这一势头，同时主张我们作为日本需要主张的东西，并呼吁中国采取负责任的行动，保持对话，并就气候变化等共同问题上进行合作。我们的基本政策是通过双方的努力建立一个建设性的和稳定的关系。”

岸田文雄补充说，“至于我本人对中国的访问，目前还没有任何定论，但正如我所说，包括我自己在内，在所有层级上密切沟通很重要。在此基础上，我将考虑自身的访华事宜”。他补充说，“日本的基本政策是鼓励中国履行其作为大国的责任，同时继续促进与盟友美国在强大信任关系基础上的合作。”

此前，岸田文雄18日在位于东京的早稻田大学发表演讲，表示希望能亲自访问中国。在回答学生提问时，岸田称“现阶段没有确定的计划”，并表示有必要通过反复对话和相互努力构筑建设性且稳定的关系。

此外，关于受到俄罗斯入侵的乌克兰的和平，岸田文雄周三指出，“在尊重乌克兰人意向的基础上来思考具体的和平形式，这种姿态很重要”，表示将作为七国集团轮值主席国引领讨论。在与俄罗斯的北方四岛（俄称南千岛群岛）领土谈判上，他表示坚持解决领土问题并缔结和平条约的方针。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅