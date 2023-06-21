韩国布防萨德扫除内部环保质疑障碍

韩国/萨德/中国

韩国国防部21日报告称，韩国对美国导弹防御系统的环境影响评估结果出笼，指相对于安全标准，萨德的电磁辐射污染“微不足道”。此结论为永久部署萨德扫清了道路。但当地反对人士与组织结果持续抗议。

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据路透社今天报道称，韩国国防部表示，2017 年安装在韩国的末段高空区域防御系统 (THAAD) 产生的电磁辐射最高水平低于安全标准的 0.2%。中国和一些韩国居民对将萨德安置在韩国星州东南部空军基地表示不满。

韩国国防部在一份声明中表示：“最新的环境影响评估是星州基地萨德得以布防正常化的第一步。”

研究结果预计将为萨德系统的额外基础设施建设扫清道路。韩国官员们表示，由于附近居民抗议该系统对他们健康的影响，萨德系统无法满负荷运行。

对部署萨德，韩国Sosungri 村和国家民间社会网络（反对部署的团体联盟）谴责了官方今天的结论报告。抗议组织称，环境审查是仓促完成的，并暗示将继续抗议。

中国也对萨德布防做出了愤怒的反应，声称该系统强大的雷达可以窥视中国领空。

美国和韩国表示，萨德系统是为了自卫，旨在应对朝鲜不断升级的威胁。拥有核武器的朝鲜一直在测试各种武器，包括朝鲜最大的洲际弹道导弹，加剧了与韩国及美国的紧张关系。

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