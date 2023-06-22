印度总理对美国正式访问 拜登高规格接待莫迪

美国/印度/莫迪访美

印度总理莫迪今天开启的对美国国事访问将促成重大国防合同，这让急于改善与印度关系的美国非常高兴。美国总统拜登用高规格迎接莫迪，在各种菜肴里，不无联手印度对抗中国的“佐料”，包括转让F战机的技术。但批评指出，印度民主议题里的瑕疵可能会影响莫迪的光彩。

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据法新社说，莫迪将首先受到美国总统拜登的军礼欢迎，然后在白宫椭圆形办公室进行会见。两位领导人将发表一份联合声明，然后向媒体发表讲话并回答问题，这对印度教民族主义政府的领导人来说是一个罕见的高规格迎接活动。

莫迪随后将在美国国会发表讲话，然后在白宫的草坪上举行高调的晚宴，为了欢迎他，菜单将是素食，菜肴灵感来自印度菜。

据一位美国高级官员在接受记者采访时透露，周四最重要的公告将涉及到通用电气集团未来在印度制造F-414战斗机发动机的问题。这位要求匿名的消息人士说，这是一个 "开创性的举措"，是美国重大技术转让的代名词。

同一位高级官员还说，印度致力于获得美国的作战无人机，并在没有透露任何细节的情况下说："我们绝对高兴。"

拜登只能高兴地看到印度将其国防设备多样化，因为印度在这一领域历来非常依赖俄罗斯。莫迪将能够争辩说，由于通用电气的宣布，他正在加强印度的工业结构，但也要感谢另一家美国大公司的倡议，这次是在半导体领域。

据另一位美国高级官员称，美国美光集团是制造这些重要计算机部件的重量级企业，它将宣布在印度投资超过8亿美元的工厂。这位高级官员说，合作目的是让美国和印度建立一个 "使供应链多样化的半导体生态系统"，新冠病毒疫情大流行病已经表明这个生态系统是如此的脆弱。

据白宫高级官员称，拜登和莫迪在首次对美国进行国事访问中，还将宣布太空探索和战略金属方面的联合倡议，以及海上合作关系和开设领事馆。

据法新社说，印度总理莫迪据信会发表令人高兴的讲话，美国正希望深化与这个世界上人口最多的国家的伙伴关系。美国总统拜登希望相信，中国的野心，会让新德里感到担忧，而华盛顿更希望反击，这将说服印度通过更多地转向美国来制衡中国与俄罗斯。尽管这个历史上不结盟的国家可能永远不会像北约成员国中的西方国家那样成为一个美国的彻底的盟友。

为了加强双边关系，这位80岁的民主党人总统承诺将围绕捍卫民主制定美国外交政策，拜登应该会避免与印度总理过于正面地处理人权和自由问题。

印度一些人权协会指责莫迪助长了对克什米尔穆斯林少数民族的迫害，并对媒体和政治反对派施加压力。

一位白宫高级官员说，美国总统 "以某种程度的低姿态对待这些辩论和这些民主的话题"，并指出美国在这一领域也有美国"自己的问题"。据他说，拜登"希望在我们共同挑战的基础上进行对话，而不是说教或训斥"。

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