东盟军演低调移出南海 搬到平静水域举办

印尼/东盟军演

印度尼西亚军方报告，印度尼西亚已将举办东盟首次联合军演的地点改为远离南海的地点，包括中国在内的多个国家对南海有重叠的领土主张。东南亚国家联盟成员国的非战斗演习原本定于北京也声称拥有主权的南海最南端海域举行。

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据路透社报道，印尼决定将东盟军事演习地点移离南海。印尼军方发言人朱利叶斯·维乔乔诺 (Julius Widjojono) 昨天表示，定于9 月 18 日至 25 日的演习现在将完全移出战略航道，移至印度尼西亚海域的南纳土纳海域举行。

他说：“这次演习的重点不是军事，因此最适合与人民直接接触的南部地区。”他介绍说，演习将在马六甲海峡口的巴淡岛及其周边地区举行。

多年来，东盟的团结一直受到美国和中国在南中国海的竞争的考验，南海是每年约3.5万亿美元船运贸易的通道。越南、菲律宾、文莱和马来西亚与中国存在相互竞争的主权声索，北京声称对包括印度尼西亚专属经济区部分地区在内的大片海域拥有主权。中国根据历史地图，划出一条宽阔绵延的“九段线”来声称对南海拥有主权。国际仲裁法院于 2016 年裁定该海上领土划线没有法律依据。

东盟一直在努力与中国完成期待已久的海上行为准则，近几个月来，东盟几个成员国与中国发生了冲突。

今年担任东盟轮值主席国的印度尼西亚军方表示，迁移军演地点的决定是该国独立决定，没有受到其他国家的干预。印尼还公告称，柬埔寨和缅甸没有回应东盟国家周一举行的演习准备会议的邀请。

路透社说，缅甸军政府领导人和柬埔寨都与中国关系密切。

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