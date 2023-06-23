路透称美印谨慎瞄准中国和俄罗斯

印度/美国

印度总理莫迪在美国总统拜登欢迎中下对华盛顿进行国事访问，美国和印度宣称他们是“世界上最亲密的合作伙伴之一” 。

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但是，拜登和莫迪在两国联合声明中谨慎瞄准中国和俄罗斯。据路透社说，此前，美国对印度与俄罗斯的密切关系感到沮丧，而俄罗斯则对乌克兰发动侵略战争。莫迪没有直接谈到中国或俄罗斯，拜登只是在回答记者提问时提到了中国。但两人在 2.5 小时的闭门会议后发表的联合声明似乎针对的是俄罗斯与中国两国。

双方强调“基于规则的国际秩序”的重要性，并表示“当代全球秩序建立在《联合国宪章》、国际法以及尊重国家主权和领土完整的原则之上。”双方说，“美国和印度重申决心反击任何单方面颠覆多边体系的企图。”

两位领导人“对乌克兰冲突深表关切，对战争引发可怕和悲惨的人道主义后果表示痛心”，指出“战争对全球经济体系，包括粮食、燃料和能源安全与供应链，以及关键领域造成了严重且日益严重的影响”。

两国承诺“继续向乌克兰人民提供人道主义援助”，并“一致认为乌克兰冲突后重建的重要性”。

拜登与莫迪“重申对自由、开放、包容、和平和繁荣的印度太平洋地区的持久承诺，尊重领土完整和主权以及国际法”，同时表示“对胁迫行动和日益紧张的局势感到担忧”并反对“寻求通过武力改变现状的破坏稳定或单方面行动。”

美国u印度领导人“强调遵守国际法，特别是《联合国海洋法公约》（UNCLOS）所反映的国际法，以及维护海空航行自由，维护基于海洋规则的秩序，包括在东海和南海。”

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