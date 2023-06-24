专家评印度在美中博弈中如何定位

印度/美国/中国

印度总理莫迪周五结束对华盛顿为期三天的国事访问，莫迪此次访问引发全球舆论高度瞩目，其原因在于美国与印度领导人都刻意避免提到的中国，印度是否会如美国所愿站在美国这边？

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二十年前曾经被美国禁止入境的印度总理莫迪在华盛顿受到罕见的高规格接待，美国白宫无视其国内对印度在俄乌战争中立场以及对印度国内穆斯林族裔和公民社会的打压，试图说服印度站在美国的一边。但是，拥有不结盟政治传统的印度是否会与美国站边？法广国际部前主任，印度问题研究专家Olivier Dalage分析指出：

“我认为美国对印度的期待逐渐趋向务实，也就是说，他们已经明白印度永远不可能成为美国意义上的同盟国，但是，美国试图使印度明白加强合作以抗衡来自中国的威胁这对双方都有利，尽管这种威胁对两国来说不尽相同。印度与中国处于合作与竞争的关系，这种竞争关系甚至还带有敌对性质，因为两国在边界问题上存在巨大分歧，2020年的边界冲突曾经在印度造成二十多人死亡，中国方面死亡的人数则不太明确，至少有五六人死亡。但印度与中国同时有拥有一个共同的目标，那就共同抗衡西方以及美国的影响力。我不想过于夸张，但是，我们可以借用千手观音的画面来解释，印度有一只手伸向中国与俄罗斯，另一只手伸向美国，他们同时都在活动。”

“今天我们看到的是伸向美国的手，但是，不久之后，印度作为上海合作组织的轮值主席国将举办网络峰会，印度还将举办二十强峰会，今年九月印度将计划接待俄罗斯总统普京与中国主席习近平。印度试图将所有的筹码都掌握在手中，这似乎看起来有些自相矛盾，但是，从印度的角度来看，这是自印度独立以来，从尼赫鲁时代，也就是不结盟政策时代就已经如此。如果说对西方来说似乎有些自相矛盾，但是，对印度来说，不仅仅是对印度领导人，就是印度普通民众，其实，对许多国家来说无论是大国还是小国，都是如此，如果说为了国家利益必须做出自相矛盾的选择，那也只好如此。”

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