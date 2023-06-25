日本等七国集团外长召开紧急会议讨论俄罗斯兵变

七强/乌克兰战争

针对俄罗斯发生武装力量内讧的紧张局势，日本外相林芳正24日晚与其他七国集团外长举行电话会议。

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会议从日本时间24日晚8点15分开始，会议期间，七国外长等就俄罗斯私营军事公司瓦格纳发动兵变及俄罗斯局势举行了40分钟的讨论，并同意七国集团对此密切关注并合作对应，七国外长中只有意大利派有关人员代理外长参加。

日本担任今年七国集团轮值主席国，有关支援乌克兰的七国外长面对面会议21日在伦敦举行。

日本时间6月25日，日本国家安全保障局局长秋叶刚男与美国国家安全顾问沙利文举行电话会谈，确认了密切合作应对围绕俄罗斯私营军事公司瓦格纳兵变的俄罗斯局势 。 25日，日本首相岸田文雄在首相官邸听取了国家安全保障局、外务省和防卫省高级官员关于瓦格纳兵变情况报告，并确认日本方面将密切注视事态的动向。

相关人士称，目前尚不清楚兵变是否会影响俄罗斯入侵乌克兰，政府将继续收集信息并分析局势。

据日本政府称，秋叶刚男出席了24日在丹麦哥本哈根举行的乌克兰问题国际会议， 他在会议上表示：“我们支持乌克兰为实现公正和持久和平所做的努力。”

《日本经济新闻》6月25日就俄罗斯兵变发表题为《瓦格纳的反叛逼迫俄罗斯从乌克兰撤军》的社论指出：这是这位自2000年以来一直担任国家元首并巩固了自己独裁地位的独裁者面临的首次明确的反叛，而且他受到了武力威胁，“强势领袖”的形象开始崩溃。

社论指出：这对于普京政权来说无疑是一个重大打击。我们有必要关注反叛的结果和明年总统大选之前，这一事件对以进一步维持长期统治为目标的普京政权产生怎样的影响。

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