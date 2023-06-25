朝鲜表态全力支持普京

朝鲜/俄罗斯/瓦格纳兵变

据朝鲜据国家媒体周日报道，在瓦格纳准军事组织叛变事件结束后，朝鲜向俄罗斯当局表达全面支持。

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据朝鲜的朝中社说，在与俄罗斯驻平壤大使亚历山大-马塞戈拉的会晤中，朝鲜副外长"表示朝鲜坚信最近在俄罗斯发生的武装叛乱将被俄罗斯当局成功镇压"。

俄罗斯准军事组织瓦格纳的部队已经开始在领导人普里戈津的命令下离开他们在俄罗斯占领的城市，瓦格纳在正面挑战俄罗斯总统普京的权威后，已经做出了放弃兵变的决定。

据朝中社报道，朝鲜副外长称，"俄罗斯军队和人民一定会克服困难，在针对乌克兰的特别军事行动中取得英勇的胜利"。

法新社引述在韩国首尔梨花大学任教的教授莱夫-埃斯利看来，普京对乌克兰的入侵威胁到 "俄罗斯国家自己的稳定"。据他分析说，兵变"对俄罗斯-中国-朝鲜集团会有影响，北京和平壤的官员无疑在做笔记，以避免重蹈莫斯科的覆辙。"

朝鲜将乌克兰战争这场冲突描述为旨在摧毁俄罗斯的美国"代理人战争"，并谴责西方对乌克兰军事援助。

法新社说，作为联合国安理会常任理事国，俄罗斯长期以来一直否决对朝鲜的核计划和多次发射导弹的新制裁。

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