里根号航母下锚岘港 庆10年越美战略伙伴关系

越南/美国/南海

一艘美国航空母舰今天抵达越南中部的岘港市，事件恰逢河内和华盛顿之间建立战略伙伴关系十周年。对于这两个曾经的敌人，现在面对北京在南中国海的主张而成为盟友，法新社说，这是一个象征性的事件。

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美国里根号航母数天前就报告访问越南计划。美国与越南于1995年建立外交关系。在当年南越西贡沦陷、越南在共产党政权下实现统一的20年后，在中国在该地区力量不断增长的背景下，美越两国的经济关系得到了加强。

中越关系也不错，但常曝南海领土争议。稍早，一艘中国水文船、海岸警卫队船只和渔船在中国南海的越南专属经济区内航行了数周。河内对中国船只这种存在提出抗议，越南外交部要求他们离开，中国船只在6月初离开。

尽管越南、菲律宾和马来西亚等邻国提出抗议，但中国几乎声称拥有整个南海，南海是一个资源丰富的战略区域。

据堪培拉的新南威尔士大学海洋安全专业的博士生Nguyen The Phuong告诉法新社，"这次美国航母访问表明，越南正在继续通过改善与美国和其他外部大国的安全关系来制衡中国。"

在美国航母抵达之前，印度海军舰艇于5月访问了岘港，本周早些时候，日本最大的军舰在东南沿海的金兰市停留。

据越南外交部发言人范秋兴说，这些访问是 "为区域和世界的和平、稳定、合作和发展进行的普通交流"。该发言人说，如果华盛顿想保持在亚太地区的主导地位，美国和越南之间强有力的双边关系是至关重要的。

美国国务卿布林肯于4月中旬在河内停留，目的是 "加强与越南这个共产主义国家的现有伙伴关系"。

法新社说，这是美国航母对越南的第三次访问。2018年3月，卡尔-文森号航母是第一次访问，也是在岘港。

美国航母里根号航母停锚至6月30日，其间的停留时间互动计划包括美国海军乐队的音乐会，访问一家孤儿院和举办一些体育赛事。

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