日本自民、公明两党讨人论修改日本防卫装备品出口规则

日本

日本自民、公明两党展开讨论，商量修改日本防卫装备品出口规则，讨论的论点整理成草案。共同社报道，日本与英国、意大利共同开发的下一代战机，现行制度下不允许从日本向第三方出口。根据新规则草案，拟允许日本向第三方出口国际共同开发的装备品，还有提供战机二手发动机等部件。

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关于部件，设想的是航空自卫队不再使用的F-15战机的发动机。草案写明：“部件本身不具有杀伤性，应修改为允许转移。”

草案附上意见称：“战机是最甚的杀伤性武器，包括可以转移的理由和管理体制在内，需要做出让国民可以接受的说明。”

根据规定出口规则的“防卫装备转移三原则”运用指针，日本可以向开展安保合作的国家在救援、运输、警戒、监视、扫雷这5个领域进行出口。日本政府在此前的磋商中给出新的说明称，只要属于这5个领域，即使搭载有杀伤力的武器也能出口。草案中提及“有意见认为，由于未曾实际基于三原则做出（出口杀伤性武器的）判断，应重新整理与5个类型之间的关系”。

关于今后放宽的方向，草案同时记载了3种方案：（1）撤销类型；（2）无杀伤力的装备全部允许转移，有杀伤力的装备按类型整理；（3）细化运用和使用目的，追加必要的类型。

考虑到俄乌冲突，草案还要求在三原则提出的出口目的中增加“支援受到侵略、武力攻击和威胁的国家”的意思，但也指出要谨慎探讨如何措辞。

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