俄罗斯预告伊朗下月正式入会上合组织

上合组织/伊朗

俄罗斯外交部长拉夫罗夫周五预告，伊朗将于下周正式加入上海合作组织（SCO）。法新社说，上合组织是一个包括中国和俄罗斯在内的地区联盟。上海合作组织成立于2001年6月，目前由八个国家组成：俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、印度和巴基斯坦。

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据拉夫罗夫今天在莫斯科对媒体说：在7月4日举行的上海合作组织国家元首委员会的下一次会议上，伊朗的正式成员资格将被正式确定。拉夫罗夫还说，在这次会议上，还将签署一份关于莫斯科盟友白俄罗斯的 "义务 "的备忘录，这也将启动该国正式加入上海合作组织的程序。

上海合作组织成立于2001年6月。目前，伊朗正在非常积极地减少在国际孤立状态，与中国和俄罗斯建立更紧密的关系，与阿拉伯邻国和解，并减少与西方国家的紧张关系。

除加入上海合作组织外，德黑兰表示，它希望尽快加入另一个没有西方成员的组织：即金砖组织Brics。金砖组织汇集了南非、巴西、中国、印度和俄罗斯。

据法新社说，自2005年以来，伊朗一直是上海合作组织的简单观察员，在2021年于塔吉克斯坦首都杜尚别举行的该组织首脑会议上获得了成员资格。

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