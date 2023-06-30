日本和韩国同意恢复货币互换协议 象征进一步升温

日本/韩国

日本和韩国周四同意在危机时期恢复货币互换协议，这是两国努力缓和历史对抗之际关系升温的最新迹象。

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日本财务大臣铃木俊一在与韩国财务大臣秋京浩会面后宣布了该协议。这是两国七年来首次举行年度金融会谈。

铃木告诉记者，为期三年的货币互换协议将有助于增强对两国金融稳定的信任，作为紧急情况下的后备措施。他强调，日本已做好应对日元波动的充分准备，过去一年日元兑美元大幅走软。

据美联社报道称，100亿美元的互换安排已于2015年到期，并且没有续签。该互换协议在很大程度上具有象征意义，它允许韩国和日本央行将货币兑换成各自国家的美元储备，以在发生危机时提供额外的流动性或现金供应。

尽管日本在二战前和二战期间占领朝鲜半岛 35 年所遗留的问题导致两国关系紧张，但同为美国盟友的两个主要亚洲经济体最近在应对中国和朝鲜带来的挑战时修复了关系。

从7月21日起，日本计划恢复韩国作为具有快速通道贸易地位的优先国家。这将基本上结束自 2019 年 7 月开始的长达四年的贸易争端，当时日本将韩国从获得快速贸易批准的国家“白名单”中删除，因为两国关系因日本战时行为赔偿问题而恶化。

日本收紧对首尔的贸易管制显然是为了报复韩国法院2018年的裁决，该裁决要求日本公司对二战期间遭受虐待和强迫劳动的韩国工人进行赔偿。

日本还加强了对韩国公司用于制造半导体和显示器的关键化学品的出口管制，导致韩国向世界贸易组织提出申诉，并也将日本从韩国的优先贸易地位国家名单中删除。

韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄于 3 月举行会晤，这是两国自 2015 年以来首次举行正式峰会。

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