韩政府否认隐瞒福岛核辐射考察报告指控

韩国/日本

韩国政府30日否认了有关“政府曾编制日本福岛近海核辐射情况的考察报告但未将其公之于众”的说法。此前，韩国最大在野党共同民主党福岛核污染水问题对策团副团长、律师宋基昊提出，政府从2014年至2015年对福岛近海核辐射安全管理情况进行考察并编制报告，但食品医药品安全处至今没有将该报告对外公布。

广告 继续浏览后续

韩国政府今天否认隐瞒福岛核辐射考察报告之说。据韩联社今天报道称，韩国国务调整室第一次长朴购然当天在记者会上表示，有关说法子虚乌有。他说，宋基昊的主张里面有两个不同事情掺杂在一起。为检查日本产水产品安全性，韩国民间专家委员会于2014年9月成立并在日本进行实地考察，后因日方就韩国限制进口日本水产品一事向世贸组织（WTO）提出申诉，考察活动被叫停，因此没有编制相关报告。

但朴购然承认，在日方向世贸组织申诉后，韩政府为证明韩方采取的禁运措施正当合理而进行危害性评估工作并编制了有关报告。他介绍，宋基昊曾要求公开这份报告，但食药处予以拒绝，并承诺将在世贸组织争端解决程序结束并由有关各方传阅裁决结果之际再公开这份报告。

朴购然强调，针对日产水产品的禁运仍在持续，然而将相关资料公之于众不利于国家利益，因此至今未公布上述报告。总之，政府刻意隐瞒涉及核污染水排海安全性的重要资料，或附和日本立场等主张不属实。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅