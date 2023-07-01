印度巴士高速公路爆胎起火 至少25死8伤

车祸

亚洲 – 印度西部马哈拉施特拉邦（Maharashtra）7月1日凌晨发生重大车祸。一辆巴士在高速公路爆胎导致车辆失控翻覆起火，造成至少25人死亡，其中包括3名儿童，另外8人受伤。

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布尔达纳市警察局长苏尼尔·卡达萨内（Sunil Kadasane）告诉当地媒体“Press Trust of India”，事故发生周六凌晨1时30分左右，一辆载有33人的巴士在马哈拉施特拉邦布尔达纳区的一条高速公路上轮胎爆裂，导致车辆失控撞上道路隔离带，然后起火燃烧，事故中有25人被烧死，8名受伤者已被送往医院治疗。

马哈拉施特拉邦副首席部长德文德拉·法德纳维斯（Devendra Fadnavis）也在推特上发帖称，事故造成25人死亡、8人受伤。

警方称很多乘客是被活活烧死的。

据新德里电视台（NDTV）报导，警方表示，事故发生时大多数乘客正在睡觉。巴士翻倒在车门一侧，挡住了车门，因此没有人能够下车。

卡达萨内表示，巴士不知何因撞上了高速的墩子，事故原因还在调查之中，巴士司机已被拘留。“目前的首要任务是辨认尸体并将其移交给他们的家人。”

马哈拉施特拉邦副首席部长德文德拉·法德纳维斯（Devendra Fadnavis）表示，有些死者遗体被烧得面目全非，如果无法确定遇难者的身份，将进行DNA检测来确认。

马哈拉施特拉邦首席部长埃克纳特·辛德（Eknath Shinde）和总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）亦就此事分别发布推文表达哀悼，并表示将向每位遇难者家属提供70万印度卢比（8,500美元）的援助。

印度总理莫迪在推文中说，他对失去的生命“深感悲痛”。

印度联邦内政部长阿米特·沙阿（Amit Shah）也表示哀悼，称在马哈拉什特拉邦发生的交通事故令人心碎。

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