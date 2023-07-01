台湾：侯友宜要告赖清德诽谤罪

台湾/侯友宜/选举

新北市长，国民党总统参选人侯友宜6月8日在脸书发文，痛批板桥幼儿园发生老师喂食管制药物事件，“居心叵测”的老师居对幼儿做出令人痛心的事情，他已依违反“幼儿教育及照顾法”命该幼儿园废止设立许可。据台媒称，没想到新北地检署6月29日公布药检结果，36名儿童全未检出毒物，侯友宜大翻车。侯友宜竞选办公室另辟战场，7月1日应到台北地检署，控告台湾副总统，民进党总统参选人赖清德及发言人戴玮姗加重诽谤罪。

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据自由时报今天报道称，侯友宜办7月1日早上10时，称应由侯办副执行长谢政达、发言人吕家恺、律师简荣宗，到北检按铃申告，控告赖清德及其总部发言人戴玮姗加重诽谤。不过，赖、戴二人哪一句话涉嫌贬损侯友宜的社会地位，且达到足以毁损名誉？为何认定与公共利益无关？侯办则尚未说明。

侯友宜状告赖清德缘因侯友宜治下的新北市，一家幼儿园爆发老师遭怀疑非法喂食违禁药物，导致幼童学生健康异样。数月后化验，没有在幼童化验结果发现药物及化学成分残留。侯友宜因此回击曾批评敦促解决危机的舆情，但揪住赖清德提告诉，指控诽谤。

根据维基百科的叙述，宝仁幼儿园的3名家长，称就读私立宝仁幼儿园的儿女在2023年2月到4月间出现情绪易怒及自残等类似毒品戒断反应的异常行为，且当幼童转园后才同意说出遭老师喂食药物及不当体罚等情事，孩童说：“老师说如果不乖乖睡觉，就去喝彩虹药水”、“老师说喝彩虹药水是秘密，不能跟爸妈说，说了就会被打”、“会抱老师，是因为太害怕老师了，怕会被老师打”、“好开心今天爸爸妈妈提早来接我，天还没黑，因为每次只剩下我在幼稚园的时候，我都很害怕”等语。家长将孩童送医后进行化验，发现验出毒品成分的苯重氮基碱以及巴比妥，故家长在5月14日前往新北市政府警察局海山分局报案。在此前，家长声称4月时曾透过1999专线和市长信箱通报新北市政府但未获回应，国际媒体消息称名为Mike的家长称5月前即通报，而新北市政府则称未发现相关陈情。

仍据维基百科，6月30日，侯友宜主持板桥私幼疑喂药案司法案件进度记者会，被问到新北检公布的幼童毛发检验未检出巴比妥类药物，但侯友宜在案发时，为何曾说“老师居心叵测”。侯友宜表示，在板桥私幼疑喂药案中，对教保人员的发言有失礼之处，表示歉意与虚心检讨，将来谨慎发言。

未知此一诉讼是否成为台湾总统大选的恶斗事件，侯友宜是否能在诉讼中改变目前民意低迷的局面。

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