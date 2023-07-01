新冠病毒：日本迎来第9波疫情

日本/新冠病毒

日本厚生劳动省30日发布消息称，全国约5000家定点医疗机构19～25日这一周报告的新冠病毒感染人数合计为30255人，单个医疗机构的平均值为6.13人，增至上周的1.09倍，冲绳县尤其多。自5月8日把新冠的法律定位下调至“5类”以来，感染人数连续6周增加，对进入疫情“第九波”的担忧加剧。

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日本进入新冠疫情“第九波”担忧加剧。据共同社报道称，日本厚劳省负责人指出：“缓慢增加势头持续。夏季来临，有一定的可能性会出现感染扩大，我们将关注冲绳的情况。”

冲绳的单个医疗机构的平均值为39.48人，在全国最多，患者人数激增。达到上周的1.37倍。该县发布的患者总数估算值为一周1万人。厚劳省称，疫情之严重超过了“第八波”的峰值。病床使用率的最新数据为68%，处于高位。

按都道府县来看，人数之多排在冲绳之后的是鹿儿岛的11.71人和熊本的8.75人。较少的是秋田的3.10人、岛根的3.42人、冈山的3.68人等。39个都府县为增加。全国的新住院人数合计为4567人，增至上周的1.01倍。

报道称，曾作为政府的新冠对策小组会会长一贯建言献策的尾身茂26日在与首相岸田文雄会面后，向媒体表明看法称“第九波可能已经开始”。

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