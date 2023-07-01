罕见：中国军事代表团车队在缅甸遭袭

缅甸/中国

缅甸执政的军政府周六指责一个少数民族武装团体袭击了一个载有中国军事代表的车队。中国军事代表团是本星期二在前往缅甸边境一个安全会议的路上遭到袭击的。

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缅甸执政的军政府周六指责一个少数民族武装团体克钦独立军(Kachin Independence Army)袭击了一个载有中国军事代表的车队。但克钦独立军即刻否认参与了这次袭击。

自昂山素季的文职政府在2021年2月的军事政变中被推翻以来，缅甸一直处于混乱状态。执政的军政府和反对者之间的战斗正在蹂躏缅甸的大片地区。

周二，炮火枪击袭击了一个载有中国军事代表及其缅甸同行的车队，他们正在前往与中国接壤的缅甸北部克钦邦的密支那参与一个会议。据缅甸军政府称，中国军事代表团车队中的第二辆车被打了五枪。缅甸保安部队进行了还击。

军政府发言人Zaw Min Tun说："我们可以确认，克钦独立军（KIA）成员袭击了车队"。根据军政府的说法，没有人在事件中死亡或受伤。

但克钦独立军KIA否认对此负责。克钦独立军KIA的一名军官Naw Bu上校告诉法新社："KIA没有袭击任何车队。"他说，自周一以来，在车队被袭击的地区发生了激烈的战斗。

法新社说，中国外交部曾被要求发表评论。

几十年来，克钦独立军与军队经常发生冲突，去年缅甸发生政变后爆发了激烈的战斗。去年10月，缅甸军队在空袭中杀死了约50名由克钦独立军KIA组织的音乐会。

众多民族反叛组织中的几个组织都对缅甸兴起的反对政变策划者的运动给予了支持。 据当地一个人权监督组织称，在政变后的军事镇压中，缅甸有超过3700人被杀。

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