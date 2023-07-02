缅甸最高法院称要审理昂山素季上诉案

缅甸/昂山素季

缅甸法律官员报告称，缅甸最高法院定于本月举行听证会，审议被罢黜领导人昂山素季对她的定罪提出的上诉，这些政变后掌权的军政府对昂山素季各种定罪的案件导致她被判处总共 33 年监禁。

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据美联社报道，缅甸最高法院将审理被罢黜领导人昂山素季对军队指控并定罪的案件上诉。

针对昂山素季的案件大多是由 2021 年 2 月从她当选的政府手中夺取权力的军方提起的。78 岁的昂山素季在军方接管后被捕，并因多项指控受审。昂山素季的支持者和人权组织称这些指控是捏造的，目的是使篡权合法化并抹黑她，使昂山素季无法恢复在政治中的积极作用。

自被捕以来，她一直没有被公开露面或被允许公开发言，自 2021 年底以来，她的律师也被禁止向媒体谈论她的案件。

两名熟悉针对昂山素季提起的案件的司法官员表示，最高法院计划于 7 月 5 日审理昂山素季在两起案件中的上诉，在这两起案件中，昂山素季被判犯有选举舞弊罪和违反国家官方保密法罪。去年9月，她因每起案件被判处三年徒刑。

这些官员要求匿名，说他们无权发布有关昂山素季案件的信息。

他们表示，法院将于 7 月 12 日审理针对她五项腐败指控的上诉，这些指控被判滥用职权并因忽视金融监管而造成国家资金损失。她因这五起案件总共被判处七年监禁，其中涉及允许前政府内阁成员温妙埃租用、购买和维护一架直升机。法律官员表示，法院定于 7 月 18 日举行听证会，决定是否接受在她被判煽动叛乱、非法进口和持有对讲机以及违反冠状病毒限制等罪名的案件中减刑的特别上诉。

美联社说，特别上诉通常是缅甸上诉程序的最后阶段。

昂山素季的律师在大多数案件中提出的初步上诉已被下级法院至少驳回一次。法律官员表示，她对其他七项腐败指控的定罪上诉仍在审理中。昂山素季的法律团队面临着几个障碍，包括在准备她的上诉时无法与她会面并接受她的指示。律师表示，自去年 12 月最后一次见到昂山素季以来，他们已五次申请会见昂山素季，但尚未收到任何答复。

监狱规定应该允许每个新定罪的囚犯与任何人联系以安排上诉。然而，如果监狱长认为会见违背公共利益，则可以拒绝要求。

自2021年军队政变以来，缅甸一直处于动荡之中，导致全国范围内的和平抗议活动被军政府以致命武力镇压，引发了广泛的武装抵抗，一些联合国官员将该局面定性为内战。据追踪安全部队逮捕和杀戮统计的政治犯援助协会的数据，截至本周五，至少有 19,295 名政治犯被关押在缅甸，其中包括昂山素季。

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